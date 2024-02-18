京都超人氣舞伎娃娃出招啦！不管你有沒有去過京都，一定都曾經看過老字號吸油面紙品牌「Yojiya（よーじや）」的舞伎頭型商標，雖然吸油面紙是最知名的商品，但是後來又延伸推出甜點、咖啡廳及其他日用雜貨等小物，是許多觀光客到京都時一定會走過路過的代表性名店。因應草莓季到來，「Yojiya Cafe」最近就推出一系列超夢幻的草莓季甜點，超精緻的賣相讓人一口都捨不得吃下肚，而且超快就引起許多女性觀光客搶著打卡，趕緊跟著編輯的腳步來看看這波誘人新品究竟有哪些厲害的餐點吧。
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▲圖片來源／株式会社よーじや
京都除了坐擁許多名勝古蹟與享譽世界各地的抹茶甜點，發跡自當地的化妝品品牌「Yojiya（よーじや）」也是相當具有代表性的指標，更是愛美女性來到京都時不容錯過的超人氣名店！版圖越來越大的Yojiya多年來在不少地區開設了名為「Yojiya Cafe」的咖啡廳，而且還會隨著季節推出多種季節性餐點，讓顧客們一年四季來到店裡都有不同驚喜。最近正值草莓盛產的季節，Yojiya Cafe也祭出一系列共4款的草莓系甜點，其中最搶眼的莫過於外帶限定的「舞伎娃娃草莓可麗餅」，從最外層開始就由超粉嫩的粉紅色餅皮做為主體，從裡到外塞滿了許多新鮮草莓，超澎湃的鮮奶油當中其實還隱藏了草莓甘納許，頂端放上一塊粉色的舞伎娃娃造型餅乾，如此吸睛的設計，毫不意外在近期成為日本IG牆上洗版的熱門甜點。
▲圖片來源／株式会社よーじや
往年推出都吸引大批日本女性搶買的「舞伎娃娃草莓蛋糕聖代杯」，今年再度粉嫩登場，一層又一層的草莓、草莓果醬、海綿蛋糕、鮮奶油堆疊起來，頂部再以草莓粉末勾勒出舞伎娃娃的臉部，並用透明的高腳杯盛裝，同樣也是網路社群的熱門洗版寵兒。
▲圖片來源／株式会社よーじや
除了舞伎娃娃草莓蛋糕聖代杯以外，將草莓糖漿、香甜煉乳與牛奶混合而成的「舞伎娃娃草莓卡布奇諾」以及由香草冰淇淋和鮮奶油製成的「舞伎娃娃草莓杯甜點」，在2024也都全部一起甜蜜回歸販售，讓來到京都的草莓控忙到沒時間注意其他的抹茶系甜點 。
▲圖片來源／株式会社よーじや
2024 Yojiya Cafe 草莓季甜點
販售日期：2024年2月1日起
售價與販售店鋪：
舞伎娃娃草莓可麗餅：850日圓（Yojiya Cafe嵯峨野嵐山店、Yojiya Cafe京都ポルタ店）
舞伎娃娃草莓蛋糕聖代杯：1,500円日圓（Yojiya Cafe嵯峨野嵐山店）
舞伎娃娃草莓卡布奇諾：850日圓（Yojiya Cafe嵯峨野嵐山店）
舞伎娃娃草莓杯甜點：450日圓（Yojiya Cafe京都ポルタ店）
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