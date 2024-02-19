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三餐銅板價全解決！爽吃9間爆夯「北投銅板小吃」清單，北投人最愛「35元黑金滷肉飯、大份量仙草凍」拍完花海跟著吃。

2024-02-19 文字：編輯助理 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客 人氣：524
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編輯助理 鄭亦庭

編輯助理 鄭亦庭

9間北投美食通通銅板價開吃！每年必拍的北投三層崎花海、陽明山櫻花季通通強勢回歸，花期預計一路開到3月，是近期雙北人假日踏青的首選地，這次窩客島便針對北投蒐羅了「9間銅板價小吃」，包含25元特大杯紅茶、35元滷肉飯、55元大份量剉冰等，讓你免費拍完花海，接著吃遍這些銅板小吃，不傷荷包就能吃飽飽。


來到北投絕不能沒吃到「矮仔財滷肉飯」，甜鹹涮嘴的黑金滷肉，讓人一吃就上癮，更有著台北最強滷肉飯的稱號；如果想吃甜點則有「水龜伯古早味」、「陳家剉冰」等大份量古早味甜湯、剉冰可以選擇，另外也有超高CP值的「高記茶莊」，只要25元就能爽喝特大杯900cc的紅茶，各個都是北投人排爆的在地老店，近期來北投賞花，先收藏這9間銅板小吃。


北投銅板小吃推薦：矮仔財滷肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 矮仔財滷肉飯 說：
傳說中的黑金滷肉飯！顏色真的很深，滷汁香味果然不同凡響！滷肉飯結合了甜鹹口味，味道豐富卻不油膩。每一口都是黏稠美味，讓人回味無窮。<全文介紹>

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#矮仔財滷肉飯
地址：台北市北投區磺港路33號樓433號
北投銅板小吃推薦：矮仔財滷肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：高記茶莊

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 高記茶莊 說：
Ruby選無糖少冰，無憂茶的口感算是滿順口的，大杯茶的份量有900cc，一杯價格只要25元，帶上環保杯只要20元，真的是一杯高cp值的飲料店。<全文介紹>

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#高記茶莊
地址：台北市北投區清江路25巷54號
電話：02-2896-3568
北投銅板小吃推薦：高記茶莊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：勝記油飯

部落客 妃靜 造訪 勝記油飯 說：
有別於市面上的油飯，關渡勝記油飯裡面加瞭滿滿的油蔥酥、蝦米，讓你吃起來軟Q彈潤有嚼勁，入口散發出油蔥的香氣、蝦米的鮮味，純粹香味讓油飯越嚼越香、越吃越涮嘴，是在地人最愛的關渡美食小吃!<全文介紹>

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#勝記油飯
地址：台北市北投區知行路316巷3號
電話：02-2858-5544
北投銅板小吃推薦：勝記油飯/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：黃家酸菜滷肉飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 黃家酸菜滷肉飯 說：
酸菜滷肉飯，其搭配的酸菜份量恰到好處，酸度恰能激發食慾，滷肉經過精心燉煮，色澤誘人且味道深入，切成大塊，帶來滿口的嚼勁，米飯煮得恰到好處，質地Ｑ彈而不失其<全文介紹>

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#黃家酸菜滷肉飯
地址：台北市北投區磺港路33號410攤
北投銅板小吃推薦：黃家酸菜滷肉飯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：水龜伯古早味

部落客 寶小銘 造訪 水龜伯古早味 說：
主要配料有黑色仙草凍、白色杏仁凍、四色芋圓，搭配著香醇的牛奶、綿密紅豆和底層古早黑糖冰，讓人視覺味覺都滿足。仙草和杏仁凍滑嫩順口，芋圓口感Q彈，最特別還灑上跳跳糖，讓口感美味更加豐富。<全文介紹>

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#水龜伯古早味
地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號
電話：02-2827-4788
北投銅板小吃推薦：水龜伯古早味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：北投炸彈蔥油餅

部落客 ifunny艾方妮 造訪 北投炸彈蔥油餅 說：
北投炸彈蔥油餅的餅皮是Q的，很有咀嚼感，而且雖然是油炸的，但餅皮一點都不油，紙袋上只有醬料，卻一點都不顯油！類溏心蛋的口感也不錯，下次去吃要請老闆製作有液態的半熟蛋！<全文介紹>

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#北投炸彈蔥油餅
地址：台北市北投區光明路218號
電話：0930-061-107
北投銅板小吃推薦：北投炸彈蔥油餅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：阿財鍋貼餃子專賣店

部落客 star2do 造訪 阿財鍋貼餃子專賣店 說：
餡料只有韭黃鮮肉口味一種，外皮包覆著鮮肉與韭黃，一咬開就會有爆漿有湯汁流出來，敢吃蒜頭的話，一口蒜頭，一口鍋貼，是老饕們超愛的吃法喔！<全文介紹>

#阿財鍋貼餃子專賣店
地址：台北市北投區裕民一路40巷5號
電話：02-2826-2424
北投銅板小吃推薦：阿財鍋貼餃子專賣店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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北投銅板小吃推薦：高媽媽傳統米食

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 高媽媽傳統米食 說：
梗粽冰不只有梗粽欸！老闆不手軟裝滿超沁涼的黑糖冰沙，還可以再多選三種料，芋圓、珍珠、粉粿、米苔目等等，種類超多，想吃什麼通通都有得選！整碗裝得滿～滿滿，都快要捧著吃惹。<全文介紹>

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#高媽媽傳統米食（實際菜單依現場為主）
地址：台北市北投區光明路119號
電話：02-2896-5052
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北投銅板小吃推薦：陳家剉冰

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 陳家剉冰 說：
不論冰熱通通都是$45元。剉冰、紅豆湯、綠豆湯、花生湯、燒仙草、桂圓湯可以選四種料，豆花類可以選三種料，想要多家料也可以，印象中多加一樣料10元。<全文介紹>

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#陳家剉冰（現價55元）
地址：台北市北投區新市街22之1號
電話：02-2897-2858
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