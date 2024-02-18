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溫泉控一定泡！礁溪晶泉丰旅雅緻雙人客房一泊二食每房每晚6,699元起，搶攻開春溫泉控的第一泡湯行程清單。

2024-02-18 文字：編輯 李維唐 圖片：礁溪晶泉丰旅 人氣：171
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編輯 李維唐

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這次泡溫泉cp值才高！礁溪晶泉丰旅官網獨家推出「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案，入住雅緻雙人客房一泊二食含三燔輕日式早餐及壽喜燒放題晚餐，或是萬元質感泉思家庭套房享2位12歲(含)以下小孩免費入住，每房每晚6,699元起。
礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案

礁溪晶泉丰旅表示，看準國人最喜歡在春季來一場泡湯之旅，特別推出最有人氣的「泉思家庭套房」及「雅緻雙人客房」熱銷房型優惠專案，房客可以好好利用客房內專屬的半露天景觀湯池、或是飯店頂樓全台最美的無邊際溫泉泳池，輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。
礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案

同時，晚間還可在滿溢南洋風情頂樓休憩區，欣賞星空電影院的強檔影片。專案入住皆含隔日輕日式早餐，雅緻雙人客房更含最受旅客喜愛的三燔礁溪壽喜燒放題晚餐，品嘗礁溪在地特色食材的美味饗宴，而且，這次專案適用於熱門的清明連假。
礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案
礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案



 

礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案

活動內容：官網限定每房每晚6,699元起
限購期間：2024年2月19日上午10點準時開賣，可入住日期為2024年2月19日起至5月31日止。
活動內容：入住雅緻雙人客房一泊二食含三燔輕日式早餐及壽喜燒放題晚餐，或是萬元質感泉思家庭套房享2位12歲(含)以下小孩免費入住，上述專案皆含HAPPY HOUR飲品點心無限享用，每房每晚6,699元起，房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金

 

 

 

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