花蓮網美景點真的去不膩！花蓮一帶擁有傲人的自然景觀與湛藍的太平洋海景，許多人都喜歡在假日搭乘火車前往放鬆身心，除了一般人最熟悉的鯉魚潭、清水斷崖之外，還有台灣小瑞士之稱的「六十石山金針花海」、清澈到見底的「三棧溪」都是近年花蓮超夯的熱門打卡點，最棒的是這些景點一毛錢都不收，而且美到不管男友怎麼拍都不會出錯，現在就趕快把這9個超人氣免費花蓮景點都記下來，和另一半規劃一趟兩天一夜的打卡輕旅行吧。





花蓮免費網美景點：清水斷崖

部落客 大海愛上藍天 造訪 清水斷崖 說：

最佳遊玩方式是來匯德景觀步道，這裡有個絕美觀景台是欣賞清水斷崖最佳視角，地勢陡峻，懸崖峭壁，還能飽覽一望無際的太平洋…<全文介紹>



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#清水斷崖

地址：花蓮縣秀林鄉

電話：無





花蓮免費網美景點：三棧溪

部落客 大海愛上藍天 造訪 三棧溪 說：

來花蓮想看湖水綠？想見清澈見底的溪？想碰觸一下清涼的水？來三棧溪就對了～它的水超乾淨的，清澈見底，還有湖水綠溪水，到處都可以看到湖水碧綠小溪...<全文介紹>



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#三棧溪

地址：花蓮縣秀林鄉

電話：無



花蓮免費網美景點：曼波海灘

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 曼波海灘 說：

一個閑靜又溫暖的地方，是免費景點，適合來走走散散心！這裡同時也是花蓮沙灘車主要遊玩的海域，現場有很多家業者正在帶團客玩～但海域很大，所以還是非常安靜！<全文介紹>



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#曼波海灘

地址：花蓮縣新城鄉

電話：無





花蓮免費網美景點：山姆先生咖啡館

部落客 咪醬的兔子窩 造訪 山姆先生咖啡館 說：

不僅僅免費入場，而且精緻又像是直接走進宮崎駿故事中的魔幻童話村《山姆先生咖啡館》位在壽豐鄉的省道旁邊，不僅僅可以中途休息，拍拍美照逛一下，而且還可以品嘗一下簡單的點心作為旅途中的休息...<全文介紹>



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#山姆先生咖啡館

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖村樹湖20號

電話：03-865-6518





花蓮免費網美景點：花蓮觀光糖廠

部落客 米陸愛享樂 造訪 花蓮觀光糖廠 說：

花蓮觀光糖廠早期為東部重要的製糖工廠，民國91年停工後轉型成為觀光糖廠，近年積極經營園區觀光特色，結合導覽解說活動、日式木屋、風味餐、糖廠冰品...<全文介紹>



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#花蓮觀光糖廠

地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號

電話：03-870-4125





花蓮免費網美景點：鯉魚潭

部落客 Jason's Life 造訪 鯉魚潭 說：

花蓮好山好水大家都知道，全台有多處鯉魚潭，花蓮壽豐的鯉魚潭最讓我驚艷，讓剛從東歐回來的我，有這麼的一絲感覺身處在國外般，這樣的美景真的值得停下來好好欣賞，潭邊有天鵝湖腳踏船，還有一處棧道可以拍出超美的照片...<全文介紹>



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​​​​#鯉魚潭

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

電話：03-864-1691





花蓮免費網美景點：六十石山金針花海

部落客 Bunny享食悠遊趣 造訪 六十石山金針花海 說：

遼闊的山景美到令人難忘，真不愧有台灣小瑞士之稱，風景清幽不僅療癒身心，瞬間心情都覺得開闊，很能讓人享受這悠閒的時刻...<全文介紹>



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#六十石山金針花海

地址：花蓮縣富里鄉

電話：無





花蓮免費網美景點：長頸鹿親子公園

部落客 晨晨喬喬一起play！ 造訪 長頸鹿親子公園 說：

超可愛的長頸鹿親子公園就位於花蓮市區，北區國稅局花蓮縣分局旁，一藍一黃的長頸鹿就矗立在公園入口超顯眼！遠遠地就看到一個超大的白色沙坑，6公尺高的鮮黃色長頸鹿真的好壯觀呀...<全文介紹>



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#長頸鹿親子公園

地址：花蓮縣花蓮市

電話：無





花蓮免費網美景點：蓮城蓮花園

部落客 芬式人生Finn's Life 造訪 蓮城蓮花園 說：

蓮城蓮花園不算很大，可以先走一圈拍拍照、近看欣賞一番滿池的蓮花兒。接著拿壺蓮花花茶、找個位子坐下來，好好欣賞眼前風光、同時還可以細細品嘗花茶的清香...<全文介紹>



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#蓮城蓮花園

地址：花蓮縣吉安鄉南華五街66號

電話：03-853-2828



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