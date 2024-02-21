抹茶地毯「老梅綠石槽」提前一個月綠了！曾被CNN票選為台灣八大秘境的「老梅綠石槽」，今年因天氣異常，在二月中旬飆出30度高溫，導致「老梅綠石槽」提前一個月綠了，窩客島加碼推薦７個石門區免費景點，趁著好天氣週末就到北海岸欣賞罕見的季節限定美景之餘，也能放慢腳步、體會北海岸的悠閒感。







大屯火山遺留下的火山礁岩，在經過長時間的海浪侵蝕後行程縱狀的溝槽，每到3月中旬至5月上旬春夏之際，「老梅石槽」上頭的石蓴、海髮絲等海藻，便會披上一抹綠變身為連綿2公里的抹茶地毯，吸引許多人前去打卡。





但今年卻因為暖冬緣故，提前一個月綠了，讓人吃驚氣候暖化帶來的震撼影響之餘，也使人更加珍惜即將面臨生存危機的自然美景。建議大家先看好潮汐，目前已成長約2成，北觀處透露最美時刻將落在3、4月份，並呼籲大家切勿進入綠石槽中踩踏、破壞生態。





石門一日遊免費景點：麟山鼻濱海步道

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 麟山鼻濱海步道 說：

適合全家大小一起來，平緩易行的全齡步道，沿路可見海岸風光與豐富的生態，陽光露臉時天空很有戲，黃昏日落時的夕陽也很迷人。<全文介紹>



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#麟山鼻濱海步道

地址：新北市石門區麟山鼻步道





石門一日遊免費景點：石門珊瑚貝殼廟

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 石門珊瑚貝殼廟 說：

進入後真的會忍不住一直發出讚嘆聲，真的太美太厲害了，真好像悠遊海底龍宮般，滿滿的海洋氣息十分夢幻。<全文介紹>



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#石門珊瑚貝殼廟

地址：新北市石門區崁子腳路99號







石門一日遊免費景點：淺水灣海濱公園、石門洞

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 淺水灣海濱公園、石門洞 說：

石門洞再往前有很多露天咖啡車及景觀咖啡廳，只不過個人來北海岸比較偏好露天咖啡車，點一杯咖啡近距離看看海就很放鬆了。<全文介紹>



#淺水灣海濱公園、石門洞

地址：新北市石門區中央路







石門一日遊免費景點：茶山步道

部落客 余小孟 造訪 茶山步道 說：

竟出現了這一小片竹林，有種日本嵐山的fu，雖然只有一小段，但竹林的倒影，陽光透過竹葉下來的光影變化，再加上微風吹拂，整個超浪漫。<全文介紹>



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#茶山步道

地址：新北市石門區草埔尾(可導航雲頂茶莊，旁邊有停車場)







石門一日遊免費景點：白沙灣神秘湖步道

部落客 靜靜看世界 造訪 白沙灣神秘湖步道 說：

神秘湖隱藏在森林中，湖水透露綠意，神秘且浪漫。這裡也有觀景平台，能俯瞰白沙灣海天一色，眼力好時還能看到黑白雙色的富貴角燈塔。<全文介紹>



#白沙灣神秘湖步道

地址：新北市石門區







石門一日遊免費景點：富貴角燈塔

部落客 果果愛Fruitlove 造訪 富貴角燈塔 說：

從入口～燈塔漫步在海岸線的步道，沿途欣賞美麗礁岩與遼闊海景， 步道有通老梅沙灘， 可以在涼亭乘涼看海，也可以到海攤戲水踏浪。<全文介紹>



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#富貴角燈塔

地址：新北市石門區富基村楓林1號







石門一日遊免費景點：風車公園

部落客 jacklsy 造訪 風車公園 說：

整個觀景平台，很明顯的就是一個風箏的概念，簡單的線條，簡單的設計，反而比較容易理解，配合著後面的藍天白雲，真的很像飛翔在天空中。<全文介紹 >



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#風車公園

地址：新北市石門區乾華里小坑12號









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