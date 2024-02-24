玥老師在 Walker 占星幫你遠離麻煩事，獅子座小心大頭症上身，牡羊座少說多做不惹事，天秤座拒當爛好人。





牡羊座：禍從口出，少說多做

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，跟人互動方面，很容易因為說話引起衝突，特別是在職場中，有你看不慣的事情就想直接說出來，千萬不能這麼天真，別忽略了同事之間的競爭關係。多做事、不評論，反而讓你有表現的機會。







金牛座：細心觀察，展現體貼

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週人氣上升，工作時，多細心觀察身邊的人，從小細節發現對方的需求，適時提供關心跟協助，可以增加他人對你的好感度。感情方面也有不錯的進展，主動對心儀的對象釋出善意，有機會拉近彼此的距離。







雙子座：工作忙碌，照顧身體

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，工作的部分，因為職場上的變動，增加你的工作量，雖然你能找到應對的方法，但忙碌工作的你也因此忽略健康，小心引發老毛病。正常飲食跟適度的休息，才有力量繼續打拚。







巨蟹座：用心經營，感情平順

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週在感情方面可以多加努力，就算是兩個人相處已經有習慣的模式，也要找機會製造驚喜，讓伴侶感覺到你的在乎跟用心，以維持彼此的情誼。工作運勢一般，避免失誤，別貪快，一步步完成任務就好。







獅子座：放下好勝，以柔克剛

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢的好壞，跟你對人的態度有很大的關聯，習慣當主導者的你，這段時間需要收起那份霸氣，試著站在他人的立場看事情，了解對方的想法以緩解彼此的衝突，記得用柔性的溝通才能解決問題。







處女座：練習溝通，化解僵局

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週還算平穩，工作上也少了許多煩心的事情，你可以多撥一些時間在家庭中，面對在溝通方面，需要多花耐心的家人，這時候會有不錯的契機，讓你改善雙方的互動方式。感情緣分中上，放假時約伴侶一起出遊散心。







天秤座：左右為難，明哲保身

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢波動不小，人際關係亮紅燈，平時給人好說話的形象，這時候反而變成困擾，容易一個不小心捲入他人的戰場。不論是工作還是家庭，遇到紛爭時都不用表明自己的立場，以免風暴結束之後，你變成大家推責任的對象。







天蠍座：財神報到，副業收入

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週有財神庇佑，工作表現突出，跟客戶合作順利，贏得主管的青睞，如果另外想要增加收入，當然不能錯過這段時間，積極爭取兼差機會或是投資副業都能有不錯的成果。只要事前做好風險評估，就可以放手大膽去做。







射手座：桃花朵朵，分析好壞

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢桃花盛開，讓你走到哪裡都能吸引異性的目光，有伴侶的朋友跟人互動融洽，記得拿捏分寸、別越界就沒有大問題。單身的人可以多參加活動，認識新朋友，不過也要提醒你，謹慎選擇對象，才不會招來爛桃花唷！







摩羯座：關心伴侶，減少摩擦

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週整體運勢尚可，但是需要特別注意感情的問題，事業心強的你，經常因為忙工作而忽略家庭，對於伴侶更是不夠用心，小心日積月累讓身邊的人產生怨言，用實際行動表達你的在乎，比言語更可以溫暖對方的心。







水瓶座：突發奇想，逆轉局勢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢回升，工作上雖然還是有一些挑戰，但是不用太過擔心，在競爭激烈的情況之下，善用你的創意去改變舊的模式，自然能打破目前的瓶頸，重新獲得優勢。把精力放在正事上，讓你的財運跟著有好的發展。







雙魚座：貴人出手，安全達陣

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢轉強，跟人互動記得保持禮貌跟微笑，無形中帶動你的外緣運，但在工作方容易因為粗心而造成錯誤，對於主管交派的業務，不管多熟悉也要多檢查，萬一出包只要誠實面對，就會有貴人相助讓你安全達陣。



人際關係的好壞影響著我們的發展，觀察他人的想法，有助於與人互動融洽。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。

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