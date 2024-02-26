三麗鷗粉絲朝聖住一波！說到三麗鷗旗下的人氣角色，除了大耳狗、布丁狗之外，擁有最萌小惡魔稱號的「酷洛米」這幾年在台日兩地人氣不斷飆高，如今更攜手美樂蒂，與位於東京巨蛋一旁的高質感「東京巨蛋飯店」推出2種主題房型，還有獨家限定周邊通通都能免費帶回家，讓三麗鷗鐵粉現在就想飛到東京住個過癮，沉浸在被酷洛米和美樂蒂包圍的可愛世界。



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▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル



位於東京都心的「東京巨蛋城」一直以來都是日本熱門景點之一，不僅包含了職棒讀賣巨人隊的主場「東京巨蛋」，還有購物商場「LaQua」及「東京巨蛋酒店」等各種設施，其中毗鄰巨蛋棒球場的「東京巨蛋飯店」，除了交通便利外還能夠俯瞰整個東京巨蛋、飽覽晴空塔與東京鐵塔，加上2023年重新整修完畢，目前在東京市區內仍是相當炙手可熱的住房首選。近日東京巨蛋飯店更宣布與三麗鷗合作，共推出「酷洛米主題房」以及「美樂蒂主題房」2種房型，不管是哪一個角色，粉粉嫩嫩的公主風裝潢，讓少女們一秒就陷入瘋狂。

▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル



讓不少網友瘋狂敲碗想入住的「酷洛米主題房」，一進入房內就能看到主牆上有著酷洛米與她忠實的手下「巴庫」，兩人正在遊樂園當中舉行淘氣可愛的下午茶派對，房內的窗戶、浴室與鏡子等也都佈滿了酷洛米和巴庫的身影，讓你走到哪都能感受到小惡魔們的獨特魅力。

▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル



入住「酷洛米主題房」之後，還有一整套東京巨蛋飯店獨家送給房客的贈品，包括紫色系的酷洛米玩偶、酷洛米手提袋、酷洛米化妝包，通通都能一口氣帶回家，更棒的是還能享用「酷洛米下午茶甜點套餐」，各種以藍莓、紫薯為主題所打造的藍莓小蛋糕、藍莓奶凍杯、紫薯杯子蛋糕等，讓閨蜜們可以一起享用一場壞壞的下午茶時光。

▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル



至於另一款粉嫩系的「美樂蒂主題房」，房內主牆同樣貼滿了立體的美樂蒂壁貼裝飾，可愛的美樂蒂穿著華麗的洋裝，乘著茶壺造型馬車逛遊樂園，可說是華麗感滿分；贈送給房客的周邊則改為粉紅色的美樂蒂玩偶、美樂蒂手提袋、美樂蒂化妝包，絕對讓粉絲們的少女心瞬間噴發。

▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル



美樂蒂主題房也有提供房客「美樂蒂下午茶甜點套餐」，甜點改以草莓為主角所打造的草莓慕斯、草莓閃電泡芙等，讓三麗鷗鐵粉能享用到最新鮮的當季草莓甜點。

▲圖片來源／株式会社 東京ドームホテル

東京巨蛋飯店 酷洛米、美樂蒂主題房

預約日期：2024年3月5日起

入住日期：2024年4月1日～6月30日

費用：2人入住一間一晚為64,300日圓、3人入住一間一晚為78,000日圓（已含稅、早餐與服務費）

注意事項：入住後每人一份甜點與周邊（玩偶、手提袋、化妝包）、最晚須於入住前7天預訂、房間位置皆在東京巨蛋旁

預約網址：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan_sanrio/



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