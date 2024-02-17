本次JR東日本與日本人愛用訂房網Jalan合作，共同舉辦「東京站Jalan祭2024」於2024年2月15日至3月31日在東京車站的商業設施ecute東京、GRANSTA東京登場！共有13款訂房網Jalan的吉祥物「Nyalan貓」為主題的造型美食及甜點，貓奴們快將這些療癒甜點帶回家！



▲圖片來源／JR-Cross





Nyalan貓造型年輪蛋糕（にゃらんのかたぬきバウム）

近年正夯的造型年輪蛋糕也推出以「Nyalan貓」造型款。撥開外圍層層疊疊、散發著杏仁香氣的年輪蛋糕後，超可愛的Nyalan貓就此登場。

販售價格：1個594日幣・3個1,782日幣

販售店舖：カタヌキヤ



▲圖片來源／JR-Cross





Nyalan貓玉小判奶油夾心（にゃらんの玉小判バターさんど）

使用頂級雞蛋品牌「磨寶卵GOLD」製作的餅皮，再混合米菓，打造酥脆口感。內餡則是濃郁的大納言紅豆巧克力奶油。※數量有限：每日限定30個

販售價格：1個 450日幣

販售店舖：和卵菓ららら（グランスタ東京／1F改札内 京葉ストリートエリア）



▲圖片來源／JR-Cross





Nyalan貓香爐庵上生菓子（にゃらん香炉庵上生菓子）

可愛Nyalan貓笑臉的上生菓子。內餡為綿密紅豆餡，表皮經過搓揉後，呈現出柔滑的質感，且不過甜膩。※數量有限：每日限定5個

販售價格：1個 370日幣

販售店舖：香炉庵 KOURO-AN



▲圖片來源／JR-Cross





福Nyalan貓（福にゃらん）2個

Q彈的福糰子搭配滋賀木之本的大廣醤油調製成濃郁的甜辣醬汁，每一口都讓人大呼過癮！這款限定版糰子上還特別印上了「Nyalan貓」的足跡，療癒感爆棚！※數量有限：每日限定30組

販售價格：2個 600日幣

販售店舖：菓匠禄兵衛



▲圖片來源／JR-Cross





Nyalan貓紅豆蛋糕（にゃらんのあんぱんケーキ）

鬆軟的餅皮上印有Nyalan貓的圖案，內餡使用北海道產的低糖紅豆餡及奶油製成，餡料外在放上滿滿的大納言紅豆，是紅豆愛好者無法抗拒的甜點！※數量有限：每日限定20個

販售價格：1個 540日幣

販售店舖：東京あんぱん豆一豆



▲圖片來源／JR-Cross

特典加碼贈！3月1日～3月31日 「Nyalan貓車票造型別針」

以車票為概念，打造出Nyalan貓獨家款的車票別針，且目的的設計別具巧思！究竟是要抵達感動絕景、名湯溫泉，還是當地美食？快來活動指定店鋪，購買相關商品滿1,500日幣即可獲得解答！共有5款設計，數量有限，贈完為止。※每人每筆消費限贈一款。

▲圖片來源／JR-Cross





■販售資訊

活動名稱：東京站Jalan祭2024(東京駅じゃらんフェア2024)

活動日期：2024年2月15日～3月31日

活動地點：ecute東京、GRANSTA東京

※ecute東京2月26日～3月5日暫時休館



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