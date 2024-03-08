啤酒控想在家裡也能感受暖暖春日的美好嗎？就趁這機會幫自己探尋春日命定色吧！像是代表朝氣蓬勃的微光黃橘色，又或是展現生命力的綠色，都能用這類有春天感受的顏色來點綴居家生活。除了在窗台邊插上一束鮮豔的花，用雙眼體會花樣繽紛的美好外，小編私心推薦讓春季美好再更升級的好方法—那就是網友敲碗超久、好評再上架的2款台啤特釀限量販售啤酒－「橙喚NEIPA」&「向陽IGA」。



不論是應景的繽紛包裝，還是帶有特殊香氣的口感，都能讓你在精心妝點的居家環境中更增添一份美好氛圍！現在就讓我們以春日限定最Chill的儀式感搶先開箱，用感官體驗美好的春天氣息！



敲碗超期待！最漂釀的質感系啤酒

給你最特別的春日命定色

還沒開喝前就被最漂釀的質感系啤酒組合的外包裝燒到，不管是放在家裡哪一處，或是拿在手上拍照，都能成為最有質感的裝飾品！台啤特釀「橙喚NEIPA」&「向陽IGA」以最有質感、最唯美的外觀設計，在浪漫到不行的春日再度好評上架。跳脫出以往大眾對於春日的粉色系印象，以充滿生命力及多元層次的藍色、綠色、橙色等色系組合在7-ELEVEN眾多啤酒品牌閃閃發亮、脫穎而出，在這煥然一新的春天裡，感受有別以往的春天印象，如同台啤特釀的精神：「台啤特釀 特別不一樣」。

Cheers！台啤特釀風格搭餐推薦

打造專屬的春天美好Chill感

想要感受春日的美好氣息，儀式感與細節度一點也不能少！台啤特釀人氣雙組合在手，只需在家透過簡單擺設，配上特釀PREMIUM，就能一秒成為讓人羨慕的質感餐酒館。



而享用啤酒最好的方式，就是依據啤酒的獨特風味，以合適的酒杯及搭配適當的美食一起品嚐！以下特別彙整出2大風格搭餐組合推薦，讓我們用台啤特釀「橙喚NEIPA」&「向陽IGA」的迷人風味層次，為大家搶鮮體驗一下！





優雅的大人味搭餐推薦 台啤特釀「橙喚NEIPA」

提到大人味，往往聯想到濃郁的麥香感，但喝啤酒也能很優雅，橙喚NEIPA能讓你的味蕾感受果味清香與柔和苦韻，是追求香氣層次這一味吃貨們的心頭好。所以如果嚮往這種帶有質感又豐富的春天美好Chill感，那麼台啤特釀「橙喚NEIPA」會是你的首選。





採用三款特色鮮明的美式柑橘香調啤酒花釀造的台啤特釀「橙喚NEIPA」，酒體倒入杯中呈現出天然的雲霧感。透過不同製程階段投入啤酒花，讓啤酒的苦韻也較一般IPA來得低。



入口時除了能充分感受到柑橘甜橙香氣，加上啤酒飽滿的口感搭配果汁感及甜感回甘，更能組合層次且富有優雅的口感。所以你只要輕鬆地坐在家中的餐桌前，手拿著倒滿啤酒的酒杯，欣賞橙色的酒液與春天溫暖陽光相映襯，再吃上一口硬質乳酪、烤鴨或沙茶口味熱炒的美食，這看似簡單的儀式感，相信能讓你的生活增添更多色彩。



淡雅清新系搭餐推薦 台啤特釀「向陽IGA」

用細膩的味蕾，體現味覺中的箇中滋味，這是專屬「清新系」吃貨們最愛的品嚐方式。如果你追求清新又有氣質的春日Chill感，一定要來一杯台啤特釀「向陽IGA」。





選用果香味濃郁的艾爾酵母及啤酒花釀造的台啤特釀「向陽IGA」，運用二重釀造工藝在釀造過程中加入白葡萄汁融合麥汁共同發酵，並以0°C低溫冷泡啤酒花技法，讓麥芽及啤酒花香氣間保持優雅平衡，打造出酒體清冽乾爽、口感芳醇、入口層次豐富的獨特風味，因此這款酒相當適合喜愛春天清新綠意感受的族群。



所以，只要在家裡將事先冰好的啤酒杯倒入「向陽IGA」，配著餐桌上的海鮮沙拉或白醬義式料理，舉起酒杯迎向窗外的綠意，這景象絕對讓你的身心瞬間注入滿滿清新感；再品一口剔透的「向陽IGA」，便能感受宛如氣泡白酒般迷人細緻口感，也難怪這款酒更榮獲2022 WBA世界啤酒大賽 銀牌、2021 IBC英國國際啤酒挑戰賽銀牌等殊榮，非常推薦喜愛細緻啤酒口感的你享用。





浪漫登台！台啤特釀人氣雙組合限量開賣，啤酒控還不快掃貨，趕快把專屬的春天Chill感帶回家！

呼籲所有啤酒控，想在春意盎然、嶄新的3月天，在家悠閒享受為自己乾一杯。那肯定要趕緊衝到7-ELEVEN或是台酒公司的啤酒廠/酒廠展售推廣中心掃貨去！為了這2款限量發售的人氣台啤特釀啤酒，千萬別猶豫啦！現在就手刀去挑選自己的專屬春日命定色，用最漂釀的質感系啤酒為美好春日乾杯。



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