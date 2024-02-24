元宵節帶你吃7間台北湯圓！農曆正月十五「元宵節」，習俗除了提燈籠、賞花燈、猜燈謎之外，一定還要「吃元宵」象徵圓滿、團圓。這次窩客島幫你準備「7間台北湯圓推薦清單」，無論是療癒系甜湯圓，還是吃不膩的鹹湯圓，通通帶你吃得圓圓滿滿。





其實，在傳通習俗上元宵節吃的是「元宵」，跟冬至吃的「湯圓」不一樣，兩者製作的方式不同。「元宵」是先切好餡料，再放到竹篩上面「搖晃、滾動」，讓餡料外層裹上一層糯米粉，與製作湯圓「在皮裡面包進餡料」的做法剛好相反。不過到了今日，有許多人在冬至、在元宵節都是吃「湯圓」，同樣圓潤飽滿的外觀，也象徵著圓滿、團圓。





台北湯圓推薦：施家鮮肉湯圓

窩客 Mio醬 說：

湯圓則是讓我又驚又喜，每顆都渾圓飽滿～像麻糬般皮厚Ｑ軟，一開咬開還以為在吃湯包，裡面滿滿的肉汁，好呷...<全文介紹>



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#施家鮮肉湯圓

地址：台北市大同區延平北路三段58號

電話：02-2585-7655







台北湯圓推薦：蕭記大餛飩

窩客 寗好生活 Ning's Life 說：

鹹湯圓的麻糬外皮軟糯帶勁，內餡做成緊實的小球狀，醬香、胡椒香和豬肉脂香充足，鮮鹹美味，特別懷舊。雖然有不少網友覺得湯頭過度清淡，但個人倒喜歡這樣相互襯托的搭配，尤其是那一小葉茼蒿，看似可有可無，卻提升了整體質感...<全文介紹>



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#蕭記大餛飩

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

電話：0228224837





台北湯圓推薦：燕山湯圓

窩客 Ms.Xiao蕭小姐 說：

湯圓吃起來又軟又滑，可能因為皮比較薄，所以沒有那麼有嚼勁，但這樣有一個好處，減少咬肌增肥的機率（笑），不過依然維持了湯圓軟糯的口感，內餡的部分十分鹹香，肉汁鮮美。...<全文介紹>



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#燕山湯圓

地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號

電話：(02)2521 6479







台北湯圓推薦：御品元冰火湯圓

窩客 布咕布咕 說：

湯圓剛送上來時記得馬上吃，不然湯圓碰到冰，很容易硬掉。一口咬下，湯圓的皮不會太厚，裡面的內餡不會太甜，味道剛剛好，非常的順口...<全文介紹>



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#御品元冰火湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955-861-816







台北湯圓推薦：臺一牛奶大王

窩客 咪醬 說：

寒流一來或是年節，我下班都會來報到一下這個芝麻湯圓~~除了我最愛的清湯以外，還有酒釀、花生湯、紅豆湯...等超多口味...<全文介紹>



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#臺一牛奶大王

地址：台北市大安區新生南路三段82號

電話：02-2363-4341







台北湯圓推薦：八棟圓仔湯

窩客 YUNO的吃喝玩樂日記 說：

芝麻湯圓軟Q香甜不膩口，薏仁的用料給的也很豐富，而且熬煮到超綿密，整碗吃完就很野飽足感了，晚餐大概可以少吃一點...<全文介紹>



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#八棟圓仔湯

地址：台北市中正區中華路二段307巷14號

電話：02-2332-9617







台北湯圓推薦：何家甜品鋪 公館汀州店

窩客 Cutier玹玹 說：

抹茶紅豆一直都是好朋友！咬下去就會爆漿的抹茶湯圓有濃郁抹茶味，內餡甜度與抹茶搭配的剛剛好，加上q彈的湯圓外皮再搭配何家甜品鋪的紅豆湯，一口抹茶湯圓、一口綿密飽滿又甜而不膩的紅豆湯...<全文介紹>



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#何家甜品鋪 公館汀州店

地址：台北市中正區汀州路三段124號

電話：0902115871





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