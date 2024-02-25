披薩就是要這樣吃才有味道！達美樂披薩為了搶攻披薩控的必吃清單，特別推出粉絲大回饋活動，不分平假日外帶6款限定口味披薩，一個只要188元，最高29折，現省460元。此外，追蹤達美樂IG，並標記3個好友，還有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」共30名。
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達美樂表示，這一次的優惠回饋活動，期限至3月17日止。6種口味之中，有最受大小朋友喜歡的2款夏威夷披薩(超級夏威夷，夏威夷)2款蔬食/素食披薩(白醬彩蔬，青花彩蔬)還有經典的加州BBQ雞肉跟達美樂獨家的超值四喜披薩。
並且，在這活動期間內，還加碼4款配料，火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇加量一份價格減半只要35元(原價70元)，點任何口味大披薩都可加購。就是要讓披薩控、粉絲們感受到達美樂滿滿的誠意，不分平假日就是要一起約吃達美樂披薩。
達美樂外帶188元
活動期間：即日起期限至3月17日止
活動內容：精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，最高29折，現省460元，而且不分平假日都可享優惠，全台190家門市同步開賣。
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