誰說出去玩就不能睡到飽、有時候就是想在飯店多賴一點時間！台中長榮桂冠酒店特別推出睡到自然醒、再加碼送網美早午餐「Heynuts Café好堅果」合作，推出「台中長榮X好堅果住房專案」，即日起至6月30日前，預訂專案每房每晚只要3,199元起，住房可以睡到自然醒，每房加贈「Heynuts Café好堅果咖啡早午餐券」。
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台中人氣早午餐「Heynuts Café好堅果」咖啡館，是台中知名網美名店，更是一間隱身在精誠商圈巷弄裡，為老宅改裝的咖啡館，同時具有工業風設計，其餐點豐盛及堅持使用新鮮食材為最大特色，深受年輕族群喜愛。堅果系列咖啡館共有三家，分別為好堅果、堅果小巷及堅果光影。
這一次這次台中長榮桂冠酒店特別與距離酒店只要五分鐘腳程的好堅果咖啡館合作，提供專案住房旅客「香料鮭魚游上岸」、「四季果物乳酪煎嫩雞」與「彈跳松坂脆脆法國豬」等多達9種營養又美味的早午餐兌換選擇，要讓台中長榮桂冠酒店的房客能慵懶悠閒地細細品味台中慢旅行時光。
同時，為了迎接白色情人節，點心坊特別精心打造「維納斯之吻巧克力心型禮盒」(8入)，共有四款口味，主廚團隊以酸甜水果為發想，研發出「草莓甜心」、「巧克力覆盆子玫瑰巧克力」、「檸檬巧克力」及「櫻桃跳跳糖巧克力」，優惠價880元(原價980元)。吃到飽的咖啡廳自助百匯，則推出「事事如意」優惠，6月30日前，於週四晚餐時段用餐，四人同行，即享一人免費優惠。
長榮桂冠酒店（台中）
地址：台中市西屯區臺灣大道二段666號
電話：04-2313-9988
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