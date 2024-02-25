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小資女閨蜜名古屋旅行必住，「DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel」一晚一人只要3千日幣，還提供免費Jill Stuart備品。

2024-02-25 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel 人氣：226
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特派員 Trish

特派員 Trish

距離名古屋必去景點名古屋城、熱田神宮、名城公園、LEGOLAND、名古屋港水族館開車都不到半小時車程的高CP值飯店就是這家！DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hote l除了交通便利，摩登時尚的客房和客房內的名牌備品也超吸引人！只要選這間，想在飯店拍網美照也不用花大錢！

DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel

位於名古屋市的DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel，距離名古屋站地鐵只需3分鐘路程，距離名古屋城更是只要約2.8公里。所有客房均配有書桌和冰箱。入住房客可每天享用自助式早餐和美式早餐。房型包含雙人大床房、雙床房、加大雙床房、加大雙人大床房、高樓層雙人大床房、高樓層加大雙床房和連通單人床房。連通單人床房共有2個房間，每間各有4張單人床，很適合和好友一起出遊。客房內保證浴廁分離，寢具都是airweave的高品質床墊，蓮蓬頭也大有來歷，採用1mm產生約1/10000奈米氣泡的Borina蓮蓬頭。

▲圖片來源／DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel

 

雙床房

飯店內更有女性專用樓層，對於單身赴日自助的女性來說，更加安全。不只如此，女性專用樓層也提供JILL STUART的備品可使用。飯店公共設施包含投幣式洗衣機、自動販賣機、製冰機和微波爐。女性大浴池位在14樓、男性則位在1樓。房間裡的備品、衛浴用品全部都可以免費使用。（圖片來源：DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel）

▲圖片來源／DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel

 

免費備品

這間飯店預訂起來也很方便，在Booking等訂房網就能輕鬆訂房。價格在淡季的時候最低一人一晚只要3,300日幣起。

 
▲圖片來源／DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel
▲圖片來源／DEL style 名古屋納屋橋 by Daiwa Roynet Hotel


■飯店資訊
地址：愛知縣名古屋市中區榮1-2-27
交通方式：
・地鐵東山線「伏見站」7號出口步行約5分鐘
・地下鐵鶴舞線「伏見站」7號出口步行約5分鐘
・JR新幹線「名古屋站」步行約15分鐘
・JR東海道本線「名古屋站」步行約15分鐘
・近鐵名古屋線「名古屋站」步行約15分鐘
・名鐵名古屋本線「名鐵名古屋站」步行約15分鐘
官方網站
 

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