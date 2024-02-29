沒人在拍彩虹屋了！來基隆看海景、吃美食，不能只會去海洋廣場、正濱漁港拍彩虹屋，還有許多觀景秘境深藏其中，近期更有近19樓高的「天空步道」開放，讓民眾又多一個好去處，無死角欣賞整個基隆港都風光。這次窩客蒐羅了「9個基隆免費景點」，包括可以電梯直達的最新天空景觀步道、天然形成的地底秘境、超好走的景觀步道通通都要攻略。





來到基隆一定要先去新開幕的「基隆塔」，全長87公尺的天空觀景步道目前免費進入，步道下還有書店，附設直達電梯讓你輕鬆上塔，俯瞰整個基隆海港城，也能順遊附近的「信二防空洞」，夕陽夜景、歷史地景一次打卡；而天然海蝕洞「佛手洞」，獨特地底景觀也是基隆必訪秘境；如果想要踏青散步，也有平坦好走的「紅淡山步道」、「容軒步道」等，通通都可以在25分鐘內輕鬆攻頂。





基隆免費景點推薦：容軒步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 容軒步道 說：

容軒亭是一個圓形露天觀景台，若不是綠植長得過於茂盛，這裡的景色可以說是360°環景！礙於植物們的自由生長，而讓觀賞視線有斷斷續續之感，雖有不完美的地方，但頂端的風景真的很值得一看<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#容軒步道

地址：基隆市中正區北寧路446巷







基隆免費景點推薦：望海巷跨海景觀橋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 望海巷跨海景觀橋 說：

坐擁360度山海美景，擁有全台最美跨海鐵馬道美名的【望海巷跨海景觀橋】，鄰近潮境公園、海科館、八斗子漁港、象鼻岩及深澳鐵道自行車等景點，還可以順遊瑞芳吃海鮮，是週休假日親子旅遊好去處！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#望海巷跨海景觀橋

地址：基隆市中正區北寧路373號







基隆免費景點推薦：基隆塔

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 基隆塔 說：

一上去就被眼前的景色給驚艷到，天啊~沒想到眼前這片美景居然是基隆港欸，到達塔頂後眼前一望無際又遼闊的山海景與市區景觀，這邊一次擁有欸<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#基隆塔

地址：基隆市中正區義二路128號

電話：02-2422-4170#396







基隆免費景點推薦：紅淡山步道

部落客 大海愛上藍天 造訪 紅淡山步道 說：

沿途步道規劃完善，輕鬆好走有綠蔭遮蔽，全長約930公尺，25分鐘即可到紅淡山三角點， 山頂上視野極好可居高臨下欣賞基隆港及巿區美景<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#紅淡山步道

地址：基隆市信義區紅淡山北峰







基隆免費景點推薦： 望幽谷

部落客 貪吃猴 造訪 望幽谷 說：

東北角海岸線真的很美。一望無際的蔚藍海域，仔細看還有些熟門熟路的人在這邊泡水、海釣，順著蜿蜒的步道接著走，旁邊盡是療癒的一片藍，在這邊吹著海風好舒服。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#望幽谷

地址：基隆市中正區







基隆免費景點推薦：泰安瀑布

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 泰安瀑布 說：

一旁油桐花盛開，白茫茫一片確實浪漫，休憩廣場一旁就是觀瀑區了，往下走就可以見到瀑布美景了，由步道入口走沒多久就抵達了耶，真的不用10分鐘也太快！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#泰安瀑布

地址：基隆市七堵區

電話：0972-143-358







基隆免費景點推薦：基隆原住民文化會館

部落客 大海愛上藍天 造訪 基隆原住民文化會館 說：

居然沒發現基隆有處隱藏版看海秘境就位基隆原住民文化會館內，搭電梯直接到達觀景台，也太酷了吧，免費海景第一排超美無敵海景<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#基隆原住民文化會館

地址：基隆市中正區正濱路116巷75號

電話：02-2462-0810







基隆免費景點推薦：佛手洞

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 佛手洞 說：

裡面的環境大到讓人驚訝，這根本就是地下迷宮了嘛~而且一進洞就有三個方向可以走，一開始進去真的有被嚇到<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#佛手洞

地址：基隆市中山區仁安街11號







基隆免費景點推薦：暖東峽谷步道

部落客 大海愛上藍天 造訪 暖東峽谷步道 說：

讓我們可以同時欣賞壯闊峽谷和滑瀑奇景，沿途還有小橋流水，綠意盎然，充滿芬多精負離子森林浴，適合全家大小來一趟暖暖小旅行<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#暖東峽谷步道

地址：基隆市暖暖區暖東峽谷





加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



