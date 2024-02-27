看到聯名就衝動想吃，頂呱呱、beard papa’s台日最狂聯名來了！聯名就是要讓人跌破眼鏡、意想不到，這次台灣本土老字號速食「頂呱呱」，跨界和日本泡芙專賣店「beard papa’s」聯手，推出獨家聯名泡芙漢堡、卡士達甜甜包，讓速食控、泡芙控驚呼。同時，beard papa’s也公告三月限定口味為大家期待的抹茶歐蕾，香濃茶香再次擄獲抹茶控的甜點胃。







頂呱呱和beard papa’s聯名將於首發將於3/1全台頂呱呱門市登場，由「卡士達甜甜包」打頭陣，將曾經在網路掀起兩派人馬對戰的「甜甜包」作為主角，內餡擠入大量beard papa’s招牌香草卡士達，口口大爆漿的滋味，進化版甜甜包療癒加倍。







第二波聯名則是在3/11~3/17連續七天快閃開賣，在頂呱呱忠孝旗艦店獨家販售「田園卡士達炸雞泡芙堡」，將經典日式泡芙對半切，中間夾入頂呱呱厚炸雞、特製田園卡士達醬和新鮮時蔬，每天中午12:30準時開賣，限量只有30顆，想要嚐鮮的泡芙控、漢堡控趁早衝。





beard papa’s抹茶歐蕾泡芙系列

售價：75元起/顆

販售期間：3/1-3/31，數量有限售完為止。



beard papa’s、頂呱呱聯名

1、卡士達甜甜包

售價49元/2入。

開賣日：3/1起全台頂呱呱門市販售。



2、田園卡士達炸雞泡芙堡

售價149元/個。

販售期間：3/11~3/17每天12:30限於頂呱呱忠孝旗艦店販售，每日限量30顆售完為止。

建議食用方式：泡芙堡會因盒裝水氣導致表面變軟，建議內用或盡早食用口感較佳。



注意事項：

聯名商品數量有限，售完為止。更多餐點內容與優惠請以頂呱呱門市公告為準。

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