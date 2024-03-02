玥老師在 Walker 占星幫你發掘好運，摩羯座開展財源增加收入，天秤座愛神眷顧桃花旺，處女座觀察細節避免紛爭。





牡羊座：待人親切，好運降臨

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在外緣運勢上有轉強的趨勢，個性直爽的你，會受到許多人的喜愛，不論是在工作還是生活方面，只要真誠待人都能得到好的回應，可以試著走出習慣的交友圈，讓自己多拓展人脈，累積貴人跟資源。







金牛座：放鬆心情，減少煩惱

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，習慣鑽牛角尖的你，這段時間容易因為不順心的小事，使自己陷入煩惱之中，久久無法釋懷。放假到戶外走走逛逛，轉換地點有助於調整心情，順便安排喜歡的美食行程，立馬讓你的心被食物療癒。







雙子座：遇到問題，坦白止損

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢上下起伏，工作方面請多注意，習慣快節奏的你，需要多觀察團體的運作跟進度，別因為懶得查證，讓你跟大家脫節，造成意外跟失誤。萬一真的碰上問題，提醒自己誠實面對，才能減少損失。







巨蟹座：情緒爆炸，練習冷靜

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

天生敏感的你，情緒的感受又比一般人強烈，尤其是對於你重視的人事物，常常因為太在乎，反而打壞彼此的關係。這陣子，與人溝通方面，容易出現沒耐心的情況，當雙方想法不同時，先冷靜一下，理性分析才能找到平衡點。







獅子座：工作出色，努力表現

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢旺，有業績壓力的朋友，趕緊把握機會去努力衝刺，勇敢拜訪陌生客戶，不用擔心面子問題，交出成績最重要。感情的緣分一般，雖然你的工作忙碌，在兩人相處的時候，也要記得多體貼伴侶唷！







處女座：注意小節，預防紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢還要多努力，職場方面不能大意，想說什麼或做什麼都要多思考，避免引起不必要的紛爭。跟人互動記得多觀察細節，能幫助你更深入了解對方。財運不足，不用浪費時間去冒險投資，踏實工作更安心。







天秤座：愛神相助，脫單有望

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週感情緣分佳，只要發揮你溫和的特質，就能讓身邊的人感受到舒服與自在。單身的朋友不妨多釋放消息，透過親朋好友的介紹，有機會認識新對象。工作方面會有所進展，盡情展現自己的專業就對了。







天蠍座：心情不佳，影響健康

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢欠佳，需要注意生理跟心理狀態，在生活中遇到不開心的事情，別一個人悶在心裡，小心造成身體不舒服，安排時間找好友傾訴或是做一些紓解壓力的事，都可以改善負面情緒，穩定的身心讓你擁有正能量。







射手座：小人出沒，低調做事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，身邊有小人出沒，收起大剌剌的態度，練習低調做事，避免他人眼紅而找你麻煩。工作的發展不如預期，可能會有進度落後跟突發意外的情況，面對諸多難題，更要打起精神去處理問題。







摩羯座：增加開源，偏財運強

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週財運亨通，很適合開拓財源，除了做好本業的工作，有機會多研究新趨勢，讓自己增加其他收入。這段時間偏財運旺，可以嘗試短期投資。感情緣分不錯，如果想要跟伴侶邁向人生的新階段，那就開始一起討論籌備吧！







水瓶座：小有破財，別太糾結

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週財運不佳，出門在外，很容易發生意外事件，還要注意有破財的問題，貴重物品一定要收好，以免遺失或損壞。外緣運勢中上，跟身邊的人相處融洽，遇到麻煩時，別忘了求救，可以讓你少走許多冤枉路。







雙魚座：轉緊發條，跟上腳步

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢尚可，但是天生散漫的你，需要提前制訂計劃表，記得按照行程去完成工作，別讓自己成為團體中的豬隊友。感情方面要注意口角衝突，每個人在意的事情都不一樣，不能只想著敷衍伴侶，愛對方就要正視他的需求。



愛自己不只是口號，照顧內心的感受，練習不受委屈，我們才能內外都平衡。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。

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