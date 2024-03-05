南投隱藏景點一次給你7個！好山好水的南投有著日月潭、清境農場等知名觀光地，但每次來到南投只會衝超級觀光勝地，小心又被小孩、親友嫌棄，這次窩客島針對南投國姓整理了「7個隱藏打卡點」，不論是百年古蹟石橋、被譽為全台最美的國道通通都藏在國姓中，讓你下次直接來場不一樣的南投輕旅行。





這次名單中有被譽為「公路八景之首」的「橋聳雲天」，以70米高的迴旋線形公路形成優美弧度，橋下的綠雕園區還有生態步道、地景綠雕等供遊客休憩、觀賞壯觀的公路之美；擁有1萬5千坪佔地的「禪機山仙佛寺」，園內除了充滿綠意、古色古香的日式寺殿外，有著巨大如來雕像的「如來園」，周圍圍繞整整500個羅漢像的震撼景象，更是IG必拍的打卡點。





南投國姓打卡景點：橋聳雲天綠雕園區

部落客 王拉拉 造訪 橋聳雲天綠雕園區 說：

以69支墩柱支撐，均高55米，最高處70米，匝道線形優美而獲選為「公路八景之首」。南投縣政府為此規畫融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景打造為「綠雕園區」，大型的綠雕植栽很可愛。<全文介紹>



#橋聳雲天綠雕園區

地址：南投縣國姓鄉福龜村

電話：04-9222-2340







南投國姓打卡景點：禪機山仙佛寺

部落客 小詠 造訪 禪機山仙佛寺 說：

正中央坐落著巨大的如來雕像，週圍圍繞了500個羅漢像，仔細看會發現，週圍的圓形地面，是易經八卦陣。讓人感到震撼的500羅漢像個個栩栩如生，數大就是美，莊嚴而隆重，當初就是看到這景象才決定安排順遊。<全文介紹>



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#禪機山仙佛寺

地址：南投縣國姓鄉長壽巷66號

電話：04-9272-4669







南投國姓打卡景點：九二咖啡故事館

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 九二咖啡故事館 說：

國姓農會的就米倉改建的，除了保留了許多懷舊的農機具外，一旁也有新蓋的九二咖啡故事館，裡頭還能喝咖啡呢。這裡有提供免費的停車場，而且也免門票，是一個不錯的旅途中繼站喔。<全文介紹>



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#九二咖啡故事館

地址：南投縣國姓鄉中正路二段357號

電話：04-9272-0781







南投國姓打卡景點：泰雅渡假村

部落客 AaforFUN 造訪 泰雅渡假村 說：

在泰雅渡假村的射箭場，你可以挑戰自己的射箭技巧，而高空繩索體驗是一種更具挑戰性和刺激性的活動。在泰雅渡假村的高空繩索體驗中，穿上安全帶和頭盔，穿越一系列懸掛在高空中的各種挑戰。<全文介紹>



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#泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

電話：04-9246-1311







南投國姓打卡景點：北港溪糯米石橋

部落客 巧莉的世界流浪筆記 造訪 北港溪糯米石橋 說：

這座位於南投國姓的三級古蹟糯米橋，建造年代約為昭和15年(西元1940年)，橫跨北港溪已有將近百年的歷史，據說目前全台灣僅存三座保存良好之古橋，這就是其中一座哦！<全文介紹>



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#北港溪糯米石橋

地址：南投縣國姓鄉國姓路

電話：04-9272-1002#4







南投國姓打卡景點：九尖茶廠

部落客 安妮貓玩食遊 造訪 九尖茶廠 說：

跑到南投去賞梅，雖然我現在才寫這一篇，但是沒關係啊各位朋友，人家還有櫻花可以賞，最近就是賞櫻期，請不要錯過<全文介紹>



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#九尖茶廠

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

電話：0922-520-437







南投國姓打卡景點：音樂水車景觀咖啡

部落客 1817BOX 造訪 音樂水車景觀咖啡 說：

可以坐在咖啡廳裡欣賞北港溪的風景，旁邊有音樂水車和南投縣定古蹟糯米橋，來到糯米橋可順道在此休閒片刻喝杯咖啡，音樂水車咖啡門口就是停車場，店面看起來不大，但一入內，景觀豁然開朗<全文介紹>



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#音樂水車景觀咖啡

地址：南投縣國姓鄉

電話：0965-625-317





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