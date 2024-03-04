超萌史努比夜燈怎麼能不收！呆萌又活潑好動的史努比，陪伴許多人度過珍貴的童年，而且不管祭出什麼周邊都能成功讓鐵粉打開荷包迅速收藏，可說是吸金力最強的狗狗界明星。最近日本就推出了一款話題度極高的「史努比夜燈」，暖黃色的燈光加上超真實的立體造型，就好像真的史努比陪在身邊一樣，讓許多日本粉絲們都已經下單購買，準備陪自己度過每個療癒的夜晚。
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▲圖片來源／株式会社マークスインターナショナル
有些人晚上睡覺不習慣全黑，都會點一盞小燈幫助自己安穩入眠，來自荷蘭的設計品牌「Mr Maria」以燈具為主打商品，特別是可愛的迷你童趣小夜燈「First Light」系列經常與可愛的動畫角色聯名，深受全球大小朋友歡迎，至今銷售已突破92,000件，如今與可可愛愛的史努比首次聯手，推出全新的「史努比立體夜燈」，自2024年2月1日開始在日本網站開放訂購以後就訂單接到手軟，而預計在2月21日於日本全國傢飾店與部分蔦屋書店販售的計畫，近日也宣布延後到3月上旬，但也正好讓打算到日本賞櫻的民眾可以順路收藏這個超可愛的小夜燈。
▲圖片來源／株式会社マークスインターナショナル
「史努比立體夜燈」本體採用了柔軟的矽材料和防止燈體過熱的LED光源，具備6階段調光功能，充飽電之後可使用8～120小時，由於支援無限充電，所以平時出門旅行攜帶也方便，而這款夜燈不只散發出柔和的光線，對眼睛來說也不會造成太大刺激，放在小朋友的房間還可避免燙傷，可以在很安全的情況下，在生活中輕鬆就營造出一股療癒的氛圍。
▲圖片來源／株式会社マークスインターナショナル
「First Light Snoopy」史努比小夜燈
販售日期：2024年3月上旬
售價：14,850日圓
販售地點：marcs STORE官網（2月1日起接受預購）、日本全國傢飾店、代官山蔦屋書店、銀座蔦屋書店、日本部分SNOOPY TOWN Shop、日本全國foranew等
▲圖片來源／株式会社マークスインターナショナル
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