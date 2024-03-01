摩斯冰紅茶半價！被網友戲稱「摩斯漢堡的本體是冰紅茶」，現在摩斯紅茶的熱賣程度，直接讓摩斯以「超商咖啡寄杯」的規格推出快閃優惠，在3月摩斯推出「33週年感謝季」，除了有「冰紅茶買33杯、送33杯」優惠組合，還有套餐買3送3、摩斯限定周邊「摩斯咖啡杯塞」免費送，鐵粉要收藏。



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摩斯漢堡在3/1起推出「33週年感謝季」，特別在MOS Order APP推出「大杯冰紅茶」買33送33，讓鐵粉手刀先下單，把摩斯紅茶當手搖杯喝起來。除此之外，APP也有精選套餐買3送3的優惠組合，包含「超級大麥薑燒珍珠堡套餐」、「蕃茄吉士蛋布里歐堡套餐」、以及「方塊薯餅/摩斯雞塊+大杯冰紅茶」，無論是半價紅茶、半價套餐通通要搶。







除此之外，摩斯更針對生日慶推出限定小周邊「摩斯咖啡杯塞」，在3/1-3/31期間，只要買任2杯MOS Café系列飲品，就免費送限量版「MOS Café咖啡造型杯塞」乙個，買單杯飲品也可以用29元加購一個杯塞，讓粉斯要喝、要收藏。





摩斯漢堡 33週年感謝季 優惠整理

門市現場優惠

活動期間：2024/03/01-03/15

活動內容：

1、早餐時段購買蕃茄吉士蛋布里歐堡及大杯冰紅茶，享優惠價每組69元

2、買低碳植米薑燒珍珠堡和小份黃金夯地瓜及大杯冰紅茶，享優惠價每組129元。



活動期間：2024/03/01-03/31

活動內容：

來店購買MOS Café系列任2杯飲品，即贈送限量版MOS Café咖啡造型杯塞乙個。（單杯可29元加購）





MOS Order APP線上優惠

活動期間：2024/03/01-03/31

活動內容：

1、「大杯冰紅茶」買33送33，優惠價1,320元。

2、「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3優惠價450元

3、「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，買3送3優惠價342元

4、「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，買3送3優惠價222元

5、「點心大冰紅茶」組買3送3優惠價312元，點心可選摩斯雞塊或V型薯條

6、「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，買3送3優惠價330元



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。



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