國師幫12星座飲料控開示了！超人氣手搖杯「五桐號」這次特別與唐綺陽攜手，推出專屬12星座的限定飲料杯，還有濃郁新奶茶、新珍珠配料「太妃珍珠」，不管你是雙魚座、天蠍座還是處女座，大膽預測這杯你一定要收進口袋名單。



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這次五桐號與愛喝手搖杯的「國師」唐綺陽聯名，推出12星座飲料限定杯，每個星座都有一款專屬杯身，依照火象、水象、土象、風象分成4種顏色，並且每個星座都有專屬「星座語錄」，以及唐老師2024年解答之書的QRcode，用手機一掃即可下單帶回家，邊喝飲料邊看12星座2024年的運勢。







除了星座運勢之外，五桐號也在3/1起推出飲料新品「蜜香系列」，使用嚴選「台茶17號」打造單品紅茶「蜜春茶后」，或是蜜香奶茶「蜜香后奶茶」通通一次都能喝到。除此之外，還有獨創的配料新品「太妃珍珠」，五桐號使用100%北海道生乳、奶油、焦糖共同熬煮白玉珍珠，熬出濃郁奶香的蜜漬珍珠，最推薦搭配奶茶系列一起喝，就能打造加濃、加厚版本的奶茶喝法。





五桐號 蜜香系列飲料新品

上市日期：2024/03/01起

品項及價格：

蜜春茶后： M $40元 /L $45元

蜜春后奶茶：M $49元 /L $59元

太妃珍珠蜜春奶茶：M $60元

太妃珍珠（加料一份）：15元



詳細活動規範及供應情形，依 五桐號 官方公告為準。



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