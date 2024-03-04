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粉紅超跑要來了！85℃「蜂蜜芝士流心蛋糕」白沙屯媽祖限定版，再加碼「好運籤麵包棒」吃零食也有媽祖保庇。

2024-03-04 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：85℃ 人氣：439
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編輯 張人尹

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女神來了！「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香即將在3/18起駕，這一回超過16萬人報名參加。就算不能跟著媽祖一起出發進香也沒關係，下午茶吃一條「媽祖蛋糕」有吃有保庇，這次85℃特別針對白沙屯媽祖進香，推出限定版「蜂蜜芝士流心蛋糕」，印上Q版媽祖圖案，幫廣大信眾們加持。

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85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

85℃這次針對分紅超跑進香，推出2款「白沙屯媽祖」限定甜點，其中「蜂蜜芝士流心蛋糕」特別使用香濃蜂蜜蛋糕作為基底，中間夾著雙層的綿密夾心芝士，除了可以常溫品嚐，也能微波加熱，讓起司微微融化，打造流心的療癒口感。在蛋糕上還有Q版媽祖烙印，媽祖手上還拿著「平安」奏板，搭配專屬媽祖提盒，幫信眾們祈福、有吃有保庇。
85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

另一款限定甜點則是「好運籤麵包棒」，外包裝紙筒造型還原鮮黃色的籤桶，讓人抽出麵包棒品嚐時，就像是在求籤，更增添趣味性與儀式感。其中麵包棒採手工製作，強調厚實、硬脆口感，每一根都有好運的寓意和白沙屯媽祖的祝福。
85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
85℃白沙屯媽祖限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

85℃白沙屯媽祖限定甜點

上市日期：2024/02/29起
品項及價格：
蜂蜜芝士流心蛋糕：268元（全台限量7,660盒）
好運籤麵包棒：168元（全台限量2,400盒）

詳細活動規範及供應情形，依 85℃ 官方公告為準。

 

 

 

 

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