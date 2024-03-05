為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 可愛才是冠軍！LINE FRIENDS歡樂路跑「熊大露營周邊小物」欠收藏，跑者物資「露營帳篷、摺疊收納箱」熊大鐵粉爆買。

可愛才是冠軍！LINE FRIENDS歡樂路跑「熊大露營周邊小物」欠收藏，跑者物資「露營帳篷、摺疊收納箱」熊大鐵粉爆買。

2024-03-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：LINE FRIENDS歡樂路跑 人氣：147
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

跑步是什麼，我只要當可愛冠軍！超萌「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」集結人氣角色熊大、兔兔、莎莉，在6/2起接連在新北、桃園、台中、台南4地登場，其中除了有超萌賽道、舞台、打卡區之外，窩客島帶你開箱超萌露營風跑者物資周邊小物，還有早鳥限定「熊好收納摺疊箱」有機會免費帶回家。

推薦閱讀：老闆我要吃兔兔壽司！卡娜赫拉的小動物迴轉壽司快閃店開幕，11款周邊推薦「兔兔壽司、P助貼紙」帶你買。
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超萌LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑依序6/2在台南、6/16在桃園、6/23在台中、壓軸場6/30在新北登場，如果是熊大、兔兔鐵粉，這次有超萌的「跑者物資包、限定加價購、早鳥禮」通通都想要入手，其中「跑者物資」分為980元的「歡樂野餐組」、1980元的「Chill 路跑組」、2680元的「凹豆露營組」，分別搭配不同的周邊小物，並且都包含紀念上衣、號碼布，還有熊大大頭造型的完賽獎章，更增添收藏價值。
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

跑者物資中，包含實用系「熊保溫保冷袋」跑步帶飲料一起出門剛剛好，還有路跑超需要「好心情沐浴巾」，除此之外，露營系列周邊則有「熊大造型野餐墊、折疊月亮椅、野餐桌」，以及超萌「露營之夜帳篷」，路跑完揪團一起露營、野餐，馬上就派上用場。
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除此之外，還有一款隱藏版實用周邊，只要在3/6之前報名「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」並且完成繳費，就有機會抽超可愛黃白配色「熊好收納摺疊箱」，總共抽出300組，結合熊大及莎莉圖案，鐵粉無論是露營、野餐，還是推出門買菜都想炫耀一波。
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 活動場次

活動網址：https://walkr.tw/AWSCJ4dZ
LINE FRIENDS FUN RUN歡樂路跑-台南場
時間：2024年6月2日（星期日）
地點：臺南市安平區碧海碼頭停車場

LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-桃園場
時間：2024年6月16日（星期日）
地點：桃園陽光劇場

LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-台中場
時間：2024年6月23日（星期日）
地點：臺中市西屯區中央球場

LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-新北場
時間：2024年6月30日（星期日）
地點：新北大都會公園

詳細活動規範及供應情形，依 LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 官方公告為準。
LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#LINE FRIENDS
morechevron_right
文章關鍵字
LINE FRIENDS 路跑 熊大 兔兔 more
延伸閱讀
老闆我要吃兔兔壽司！卡娜赫拉的小動物迴轉壽司快閃店開幕，11款周邊推薦「兔兔壽司、P助貼紙」帶你買。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up