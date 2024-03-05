跑步是什麼，我只要當可愛冠軍！超萌「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」集結人氣角色熊大、兔兔、莎莉，在6/2起接連在新北、桃園、台中、台南4地登場，其中除了有超萌賽道、舞台、打卡區之外，窩客島帶你開箱超萌露營風跑者物資周邊小物，還有早鳥限定「熊好收納摺疊箱」有機會免費帶回家。



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超萌LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑依序6/2在台南、6/16在桃園、6/23在台中、壓軸場6/30在新北登場，如果是熊大、兔兔鐵粉，這次有超萌的「跑者物資包、限定加價購、早鳥禮」通通都想要入手，其中「跑者物資」分為980元的「歡樂野餐組」、1980元的「Chill 路跑組」、2680元的「凹豆露營組」，分別搭配不同的周邊小物，並且都包含紀念上衣、號碼布，還有熊大大頭造型的完賽獎章，更增添收藏價值。







跑者物資中，包含實用系「熊保溫保冷袋」跑步帶飲料一起出門剛剛好，還有路跑超需要「好心情沐浴巾」，除此之外，露營系列周邊則有「熊大造型野餐墊、折疊月亮椅、野餐桌」，以及超萌「露營之夜帳篷」，路跑完揪團一起露營、野餐，馬上就派上用場。





LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 活動場次

除此之外，還有一款隱藏版實用周邊，只要在3/6之前報名「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」並且完成繳費，就有機會抽超可愛黃白配色「熊好收納摺疊箱」，總共抽出300組，結合熊大及莎莉圖案，鐵粉無論是露營、野餐，還是推出門買菜都想炫耀一波。

活動網址：https://walkr.tw/AWSCJ4dZ

LINE FRIENDS FUN RUN歡樂路跑-台南場

時間：2024年6月2日（星期日）

地點：臺南市安平區碧海碼頭停車場



LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-桃園場

時間：2024年6月16日（星期日）

地點：桃園陽光劇場



LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-台中場

時間：2024年6月23日（星期日）

地點：臺中市西屯區中央球場



LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑-新北場

時間：2024年6月30日（星期日）

地點：新北大都會公園



詳細活動規範及供應情形，依 LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑 官方公告為準。



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