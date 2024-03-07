又有童年零食要消失了！對於6、7年級生來說，充滿繽紛粉紅色與綠色小花包裝的「明治CHELSEA奶油糖」，幾乎都是曾在童年吃過的經典零嘴，但日本明治公司日前卻無預警突然宣布這款開賣超過半世紀的糖果，即將在2024年3月底以後正式走入歷史，讓不少網友都相當震驚，甚至在短短幾日內引起日本民眾瘋買，可見要與這款童年零食告別，令許多人感到相當不捨與惋惜，如果近期有在台灣或日本便利商店看到，可要把握最後的品嚐機會了。
▲圖片來源／明治ホールディングス株式会社
1971年開賣的「CHELSEA奶油糖」，是日本食品大廠明治公司的長青商品之一，當初是發想自蘇格蘭的經典糖果「Scotch Candy」，除了還原香味濃郁的奶油糖風味之外，還推另外加碼打造了綠色包裝的優格風味，上市50多年來一直都是不少台灣人與日本人的童年經典零嘴。
▲圖片來源／明治ホールディングス株式会社
可惜好景不常，日本明治在2024年3月初無預警宣布粉紅花朵包裝的「CHELSEA奶油糖」、綠色花朵包裝的「CHELSEA優格糖」以及加了咖啡口味的「CHELSEA綜合3種奶油糖包」都將在3月底停售，自此永遠走入歷史，原因在於銷售數字長年不斷下滑，零食市場的競爭又激烈，在多重考慮之下，才不得不做出這個不捨的決定。
▲圖片來源／明治ホールディングス株式会社
這項消息一出，日本各大商店、線上購物網站就立刻出現搶買CHELSEA糖果的熱潮，如今距離CHELSEA奶油糖停賣只剩不到一個月，如果想要回味這個經典的童年糖果，可得把握時機入手了！除此之外，CHELSEA奶油糖的日本官網上，還特別推出2款黑底花朵的桌布，讓網友們可以將經典的繽紛小花永遠留藏在電腦當中，成為難忘的回憶。
▲圖片來源／明治ホールディングス株式会社
日本明治CHELSEA奶油糖系列停售
販售日期：至2024年3月底
桌布下載：連結
▲圖片來源／明治ホールディングス株式会社