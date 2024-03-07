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奶茶控直接搶瘋！日本午後の紅茶「奶茶拿鐵聖代」極濃全新上市，「一秒變奶茶星冰樂」獨家隱藏吃法大公開。

2024-03-07 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：キリンホールディングス株式会社 人氣：962
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

超濃奶茶拿鐵冰沙來了！日本KIRIN旗下的熱銷茶飲「午後の紅茶」，多年來販售奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶等多種風味茶飲，特別是香濃微甜的招牌罐裝奶茶，一路以來擄獲了不少日本人與台灣人的味蕾；最近日本午後の紅茶更是與森永聯名，打造了一款全新的「奶茶拿鐵冰沙聖代」，每一口都能保證吃到濃濃的奶茶香與香草冰淇淋，就算是大冷天還是令人忍不住越吃越上癮。

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▲圖片來源／キリンホールディングス株式会社

深受奶茶控喜愛的日本茶飲品牌「午後の紅茶」，多年來在台日兩地都有不少忠實的愛好者，除了經常和迪士尼推出聯名的瓶中娃娃飲料組，「午後の紅茶」在日本也經常有不同的聯名商品，預計在2024年3月18日上市的「午後の紅茶 奶茶拿鐵冰沙聖代」就是與與森永聯手打造的最新力作，上下層不同口感的香草冰淇淋與奶茶拿鐵冰沙，完美重現「午後の紅茶」的奶茶風味，絕對是冰品控這個春天不能錯過的超搶手品項。
▲圖片來源／キリンホールディングス株式会社

這款午後の紅茶「 奶茶拿鐵冰沙聖代」以濃郁的阿薩姆奶茶碎冰為基底製作成下層的奶茶拿鐵冰沙，並加入些許白巧克力碎片提升甜味與香氣，上層則是由淋上紅茶醬的香草冰淇淋構成，優雅濃醇的口感，每一口都能享受到香草冰淇淋和紅茶、奶茶之間的絕妙平衡。
▲圖片來源／キリンホールディングス株式会社

午後の紅茶官方還特別提到，大家在吃這款「 奶茶拿鐵冰沙聖代」的時候可以以「聖代4：奶茶1」的比例倒入午後の紅茶出品的奶茶，攪拌後再用吸管飲用，就能體驗到彷彿星冰樂的口感，不管用吃的、用喝的都別有風味，讓人吃過就想回購試試新吃法。
▲圖片來源／キリンホールディングス株式会社
 

午後の紅茶 奶茶拿鐵冰沙聖代

販售日期：2024年3月18日
販售地點：日本全國超商超市
售價：194日圓
▲圖片來源／キリンホールディングス株式会社

 

 

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