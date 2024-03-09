玥老師在 Walker 占星分享轉運妙招，牡羊座適時裝傻不被激怒，摩羯座遇到瘋子別太認真，雙魚座拒絕表態保你平安。



牡羊座：碰撞磁場，別被激怒

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，跟外界的磁場容易發生碰撞，特別是經常跟人溝通的工作，小心被對方的態度激怒。職場中，當你碰到不合理的要求時，別把不滿寫在臉上，想辦法呼嚨過去就好，安排假日到戶外走走，讓自己釋放壓力。







金牛座：大膽告白，成功率高

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週桃花運旺，暗戀已久的你，為自己努力一次，製造機會讓彼此可以進一步的交流，記得放輕鬆展現自然的一面，讓你提升脫單的成功機率。工作運勢中上，保持腳踏實地的方式，能帶給客戶滿滿的信任感。







雙子座：主動助人，累積好運

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢一般，整體發展都在你的計畫當中，如果想要有新的突破，別忘了多跟身邊的人釋出善意，發現他人需要協助的時候，主動關心跟伸出援手，無形中都能替自己建立人脈，成為未來的助力。







巨蟹座：經營家庭，享受生活

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢還不錯，雖然在工作方面難有突出的表現，但是在生活與家庭的緣分都有好的發展。重視家庭的你，安排時間陪伴家人、經營彼此的關係讓你的內心感到溫暖，充電後更有能量面對其他的挑戰。







獅子座：換位思考，減緩衝突

整體運勢★☆☆☆☆

愛情運勢★☆☆☆☆

金錢運勢★☆☆☆☆

事業運勢★★☆☆☆

本週運勢不足，主觀意識強烈的你，在團體中總是有很多想法。在合作方面，一個疏忽就沒有顧及他人的感受，無形中替自己樹立敵人，還沒有感覺。這段時間保護自己最重要，職場上暫時放下好勝心，及格達標就好。







處女座：朋友相聚，互助交流

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週外緣運勢佳，因為生活忙碌而許久不見的朋友，趕緊約出來聚餐聊天，除了分享最近的酸甜苦辣，在遇到困難時，還能幫助彼此找到方法，解決對方的難題。工作表現漸入佳境，多聽旁人的建議，讓你突破盲點。







天秤座：爭取機會，表現出色

整體運勢★★★☆☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★★★☆☆

事業運勢★★★★☆

本週運勢在工作方面需要多努力，小心你可能因為過度在意他人的眼光，錯過難得的好機會，讓自己跟加薪升職擦肩而過。不用擔心工作競爭有多麼激烈，只要拿出真正的實力，相信你會脫穎而出。







天蠍座：告別過去，迎來轉機

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢回升，很適合告別各種倒霉事，為自己規劃新的目標。工作上，不用理會那些煩人的瑣事，專注完成負責的任務就好。感情方面，先割捨不健康的關係，重新展現自身的魅力，才會遇到更珍惜你的對象。







射手座：不貪快速，安全第一

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，如果衝動行事會造成不少損失，出門在外需要放慢速度，提前預留時間，遇到突發狀況才有緩衝的空間。工作表現一般，運氣差的時候，更不能投機取巧，避免被抓包。小心謹慎、安全第一。







摩羯座：遇到瘋子，繞路避開

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，你受到週遭環境的干擾，容易對人失去耐心，更頭痛的是，在職場上碰到有理說不清的人，記得別浪費時間去解釋跟爭辯，避開對方才是遠離衰事的好辦法。財運不足，有關金錢的事情都需要仔細核對。







水瓶座：桃花敲門，人氣倍增

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢有桃花敲門，古靈精怪的特質讓你吸引異性的目光，單身的朋友別偷懶，好好打扮自己，多出門認識新朋友。工作的部分，與人洽談合作時，拿出積極的態度，就有機會得到對方的回應。







雙魚座：客觀中立，不選邊站

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢略有不足，妥善處理人際關係會是你成敗的關鍵。因為耳根子軟，你容易聽信一面之詞就同情對方，不但無法確認事情真相，還會害自己捲進他人的戰爭中。在工作跟家庭裡都要保持中立，記得不選邊站對你最安全。



從不同角度會看到不一樣的風景，包容他人的想法，讓我們有更寬廣的視野。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。