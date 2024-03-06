懶人系珍奶買一送一！手搖杯CoCo每個星期三都會有「隱藏版」飲料優惠，有時第二杯半價、第二杯10元，堪稱飲料控的週末小確幸，這次CoCo在3/6推出一日限定「珍珠鮮奶茶」第二杯0元優惠，飲料控手刀領優惠券、珍奶買一送一快跟上。



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CoCo這次在「都可訂」線上訂餐平台，推出一日限定買一送一優惠，3/6當天只要到CoCo官方LINE帳號領取優惠券，並且使用「都可訂」線上訂餐，就可享有「珍珠鮮奶茶」第二杯0元優惠，每人最多可以領2張優惠券、也就是最多單筆買2送2，辦公室揪團喝珍奶。





為了打造「懶人系」最方便的買一送一喝法，CoCo這次「珍珠鮮奶茶」買一送一活動，在3/6當天，使用「都可訂」線上訂餐就可享有優惠，免排隊，下單完再到門市取餐即可，此外珍珠鮮奶茶還有固定甜度、固定溫度，下單也不用煩惱，懶人系珍奶買一送一喝起來。







CoCo都可訂 買一送一活動

活動期間：2024/3/6

活動平台：CoCo官方LINE「都可訂」

活動方式：3/6當天可於CoCo官方LINE領取「珍珠鮮奶茶」第二杯0元優惠券，於「都可訂」下單即可享優惠。（每人最多領取2張、飲品固定甜度、固定溫度）



詳細活動規範及供應情形，依 CoCo 官方公告為準。