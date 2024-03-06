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抹茶控被召喚了！堪稱最強「屋莎洋食鬆餅屋」濃抹茶雲の鬆餅回歸，爆濃抹茶甜點IG先吃。

2024-03-06 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：屋莎洋食鬆餅屋 人氣：599
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

召喚抹茶控！即將進入一期一會抹茶季，抹茶控早就準備好要大吃特吃一頓，其中最期待的就是人氣爆夯的「Woosa屋莎洋食鬆餅屋」雲の鬆餅抹茶季，年年回歸都熱賣到翻的「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」，於即日起正式回歸，並同時推出初春限量「新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅」，香濃抹茶、酸甜草莓打造今年初春最療癒午茶時光。
屋莎洋食鬆餅屋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

被許多網友譽為最強鬆餅名店「Woosa屋莎洋食鬆餅屋」，純手工13道工法製成猶如雲朵柔軟的招牌「雲の鬆餅」，每到初春之際，便會推出快閃抹茶季鬆餅，嚴選香氣濃郁、質地細緻的京都丸久小山園抹茶粉，加入到雲の鬆餅麵糊中，一上桌超厚、超ㄉㄨㄞ的濃厚系抹茶鬆餅，口味是屬於微苦回甘大人系濃抹茶，搭上日式紅豆餡、抹茶冰淇淋和黃金栗子，是年年都要吃到的經典組合。
屋莎洋食鬆餅屋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而提早上架的早春人氣限量「新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅」，使用當季新鮮現摘草莓，和草莓冰淇淋和特製草莓淋醬堆疊成草莓塔，經典雲の鬆餅則是淋上香濃不甜膩的安格斯醬，酸甜滋味每日限量供應，於，全台15間Woosa分店皆同步販售。

推薦閱讀：抹茶可麗露霜淇淋！抹茶控激動「全家靜岡抹茶霜淇淋」3大隱藏版吃法曝光，「13款抹茶甜點」整片綠油油都想吃。
屋莎洋食鬆餅屋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
屋莎洋食鬆餅屋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

屋莎洋食鬆餅屋 新品

品項：濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅、新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅

 

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