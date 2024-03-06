召喚抹茶控！即將進入一期一會抹茶季，抹茶控早就準備好要大吃特吃一頓，其中最期待的就是人氣爆夯的「Woosa屋莎洋食鬆餅屋」雲の鬆餅抹茶季，年年回歸都熱賣到翻的「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」，於即日起正式回歸，並同時推出初春限量「新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅」，香濃抹茶、酸甜草莓打造今年初春最療癒午茶時光。
被許多網友譽為最強鬆餅名店「Woosa屋莎洋食鬆餅屋」，純手工13道工法製成猶如雲朵柔軟的招牌「雲の鬆餅」，每到初春之際，便會推出快閃抹茶季鬆餅，嚴選香氣濃郁、質地細緻的京都丸久小山園抹茶粉，加入到雲の鬆餅麵糊中，一上桌超厚、超ㄉㄨㄞ的濃厚系抹茶鬆餅，口味是屬於微苦回甘大人系濃抹茶，搭上日式紅豆餡、抹茶冰淇淋和黃金栗子，是年年都要吃到的經典組合。
而提早上架的早春人氣限量「新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅」，使用當季新鮮現摘草莓，和草莓冰淇淋和特製草莓淋醬堆疊成草莓塔，經典雲の鬆餅則是淋上香濃不甜膩的安格斯醬，酸甜滋味每日限量供應，於，全台15間Woosa分店皆同步販售。
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屋莎洋食鬆餅屋 新品
品項：濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅、新鮮草莓塔冰淇淋鬆餅