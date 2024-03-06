天使心家族基金會服務愛奇兒（身心障礙兒）家庭逾20年，從2010年起於每年3月第3個星期6推動「336愛奇兒家庭日」以「友愛扶持，健康心靈」為號召，串聯台北、桃園、台中、台南以及高雄五地同歩舉行。2024年「336愛奇兒家庭日」邀請展榮展瑞K.R Bros擔任336友好天使展現愛心，台北社會局局長姚淑文與台北市議員曾獻瑩，亦出席記者會現場，姚局長表示去年接觸336 活動，呼籲社會大眾刻不容緩的支持愛奇兒家庭。





台北市社會局長姚淑文認為，身心障礙者家庭的照顧刻不容緩，社會局當及早佈建全日型居住、日間照顧等系統。天使心家族在文山區的愛奇兒家庭發展中心，能作為社區模式建構的模範，協助市府進一步推廣。姚淑文也呼籲，希望社會大眾與企業，共同支持愛奇兒家庭。



曾獻瑩議員在服務的大安區，協助處理過許多身心障礙者在公車等日常情境下，面臨的不友善態度狀況。曾獻瑩期待社會大眾能在336家庭日一起出來，鼓勵、支持、陪伴愛奇兒家庭，他也會持續在議會中，爭取政府資源的支持。



這群人停更不解散，進一步關懷公益議題，在經營頻道過程中，體會社會關注眼光及自我期許下的創作壓力，更能同理愛奇兒家庭在生活中面臨的壓力與困境。記者會上，展榮展瑞分享，由於父親的中風，在一年照顧期中，讓他們能深刻理解到照護者的辛苦與壓力，並為照護者的付出感到敬佩。





展瑞表示他主動發起，並參與這次公益計畫。本次行動給予他很大的改變、突破與學習。展瑞認為，在公益過程中，付出的人會得到很大的成長。展榮也回應，平常遇到愛奇兒家庭時，他會先觀察是否需要協助，包容友好之心對待，體諒愛奇兒家庭的困難，而非施予先入為主的批評。展榮展瑞在記者會上演繹友好情境劇。示範如何透由「認識、理解、接納、友好」的力量，讓愛奇兒家庭感受溫暖。



展榮展瑞也將於3/16(六)至台北市立動物園，與愛奇兒家庭共同體驗闖關活動。現場設計四大心靈紓壓的闖關活動，讓愛奇兒家庭藉由戶外活動，擴展人際並釋放壓力。邀請社會大眾與青年朋友相偕同樂，每個人皆能以志工參與、捐款等不同形式，發揮愛的本能，傳達心意。



家有愛奇兒的親職壓力遠超過一般家庭。長期面臨照顧、醫療與經濟負擔及社會大眾眼光，其中缺乏社會支持與社交圈縮小，讓許多愛奇兒家庭身心長期封閉，更不容易喚回身心健康。愛奇兒家長代表以宏、陸丹，今天也帶著極重度身障孩子恩逸，來到記者會現場。現場透過揮手取代拍手，友好對待對聲音敏感的恩逸。以宏、陸丹曾在天使心家族的同理關懷下，感受到極重度身障孩子恩逸的珍貴，並能敞開胸懷面對外在眼光，進而獲得社會的友善對待。



天使心家族執行長林照程表示，促進愛奇兒家庭心理健康是天使心家族今年重要目標，呼籲社會大眾看見愛奇兒家庭的困難，給予更多的支持和協助。林照程也強調，父母是愛奇兒最重要的支柱，唯有父母先走出來，孩子才有希望，他鼓勵愛奇兒家長勇敢走出來，尋求社會的幫助，共同為孩子創造更美好的未來。







2024年第15屆天使心家族「336愛奇兒家庭日」

活動主題: 「336愛奇兒家庭日」友愛扶持 健康心靈！

活動時間: 2024.03.16（六）下午14:00-16:30

活動地點: 台北市立動物園

活動內容：336開幕活動，舞台表演，闖關遊戲，動物園遊覽

活動報名： https://www.ah-h.org/activity336

