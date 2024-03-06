這樣搭真的有比較好吃！日式炸豬排「銀座杏子日式豬排」、日式炸牛排「京都勝牛」分別與韓國炸雞品牌「KYOCHON1991橋村炸雞」聯名合作推出新菜單，要用橋村炸雞的人氣沾醬，讓杏子豬排、京都勝牛也可以很韓式、變的更有風味。



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銀座杏子豬排與「橋村炸雞」聯手推出「韓式半半豬熟成里肌豬排套餐」和「韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐」，趁著豬排酥炸起鍋時豪邁地淋上醬料，用溫度讓醬汁和豬排完美融合，無論是香氣濃郁、人見人愛的蜂蜜大蒜口味，或是帶點「Swicy」感受的蜂蜜洋釀，都要挑戰消費者對吃傳統日式豬排的既定想像。





而京都勝牛與「橋村炸雞」則是推出「黑豚里肌熟成豬排」、「熟成豬排雙拼(黑豚里肌&腰內)」 及「豚牛二味(翼板牛&腰內)」，皆使用熟成牛豚，口感絕佳鎖住肉質更鮮嫩，皆可選擇蜂蜜蒜味或洋釀風味。有別以往日式沾醬吃法，這次將聯名醬料均勻淋上，充分吸附於軟嫩肉質中，每一口皆是橋村醬料的靈魂魅力。





此外，六角美食通會員APP獨家優惠，凡會員在活動期間至「銀座杏子日式豬排」全台門市消費滿$900含聯名餐，即贈「戀戀草莓起司派及橋村起司球霜淇淋各乙份」 ;「京都勝牛」全台門市消費滿$900含聯名餐，即贈「提拉米蘇及橋村起司球霜淇淋各乙份」，每日限量20組。





銀座杏子豬排、橋村炸雞 聯名新菜單

韓式半半豬熟成里肌豬排套餐（中份）推薦價：390元

韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐（另有韓式蜂蜜蒜味可選擇）套餐推薦價：465元



京都勝牛、橋村炸雞 聯名新菜單

黑豚里肌熟成豬排推薦價：410元

熟成豬排雙拼(黑豚里肌&腰內)推薦價：440元

豚牛二味(翼板牛&腰內)推薦價：460元