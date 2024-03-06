為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 最強美食混搭風潮！銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看，滿額再送橋村起司球霜淇淋。

最強美食混搭風潮！銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看，滿額再送橋村起司球霜淇淋。

2024-03-06 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,151
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

這樣搭真的有比較好吃！日式炸豬排「銀座杏子日式豬排」、日式炸牛排「京都勝牛」分別與韓國炸雞品牌「KYOCHON1991橋村炸雞」聯名合作推出新菜單，要用橋村炸雞的人氣沾醬，讓杏子豬排、京都勝牛也可以很韓式、變的更有風味。

推薦閱讀：懶人珍奶買一送一！CoCo「珍珠鮮奶茶」一日限定買一送一，不用排隊、不用選甜度冰塊，懶人珍奶買一送一。
銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看

銀座杏子豬排與「橋村炸雞」聯手推出「韓式半半豬熟成里肌豬排套餐」和「韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐」，趁著豬排酥炸起鍋時豪邁地淋上醬料，用溫度讓醬汁和豬排完美融合，無論是香氣濃郁、人見人愛的蜂蜜大蒜口味，或是帶點「Swicy」感受的蜂蜜洋釀，都要挑戰消費者對吃傳統日式豬排的既定想像。
銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看

而京都勝牛與「橋村炸雞」則是推出「黑豚里肌熟成豬排」、「熟成豬排雙拼(黑豚里肌&腰內)」 及「豚牛二味(翼板牛&腰內)」，皆使用熟成牛豚，口感絕佳鎖住肉質更鮮嫩，皆可選擇蜂蜜蒜味或洋釀風味。有別以往日式沾醬吃法，這次將聯名醬料均勻淋上，充分吸附於軟嫩肉質中，每一口皆是橋村醬料的靈魂魅力。
銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看

此外，六角美食通會員APP獨家優惠，凡會員在活動期間至「銀座杏子日式豬排」全台門市消費滿$900含聯名餐，即贈「戀戀草莓起司派及橋村起司球霜淇淋各乙份」 ;「京都勝牛」全台門市消費滿$900含聯名餐，即贈「提拉米蘇及橋村起司球霜淇淋各乙份」，每日限量20組。
銀座杏子、京都勝牛、橋村炸雞跨界聯名新菜單搶先看
 

銀座杏子豬排、橋村炸雞 聯名新菜單

韓式半半豬熟成里肌豬排套餐（中份）推薦價：390元
韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐（另有韓式蜂蜜蒜味可選擇）套餐推薦價：465元


京都勝牛、橋村炸雞 聯名新菜單

黑豚里肌熟成豬排推薦價：410元
熟成豬排雙拼(黑豚里肌&腰內)推薦價：440元
豚牛二味(翼板牛&腰內)推薦價：460元

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#橋村炸雞
morechevron_right
文章關鍵字
橋村炸雞 京都勝牛 杏子豬排 聯名 more
延伸閱讀
懶人珍奶買一送一！CoCo「珍珠鮮奶茶」一日限定買一送一，不用排隊、不用選甜度冰塊，懶人珍奶買一送一。
 編輯 張人尹
湯姆貓與傑利鼠洗版IG！五桐號「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列搶先看，超萌限定杯、變形湯姆貓周邊一定要先搶。
 編輯 張人尹
買不到會槌心肝！「台灣伊藤久右衛門」連續六天買一送一！
 張子豪
挑戰最浮誇的阿華田聯名！爆濃系「大碗公X阿華田聯名綿綿冰」橫掃IG牆，特製阿華田可可冰、濃郁奶蓋讓冰品控搶先打卡。
 編輯 張人尹
抹茶控一秒飛京都！伊藤久右衛門「紫陽花上生菓子芭菲」與日本同步開賣，超精緻「紫陽花抹茶和果子」讓抹茶控IG瘋狂洗版。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up