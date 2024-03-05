來自法國巴黎的新銳時尚品牌BLVCK PARIS創業於2017年，已在全球坐擁10家店鋪，從店鋪設計到商品都走極致的黑色路線。這次跨界進軍甜點界，在大阪的阪急梅田本店推出超吸睛的「漆黑蛋糕」，於2024年3月13日至25日期間限定販售！吃貨們千萬別錯過！

法國新銳奢華品牌BLVCK PARIS推出的「漆黑蛋糕」，由曾任職於帝國飯店的糕點師傅長谷川健太操刀打造，經過多次嘗試，將品牌的純黑精神在糕點上發揮的淋漓盡致！數款純黑系糕點一字排開，氣勢驚人，更勾起饕客們的好奇心，忍不住想嘗嘗其滋味。

▲圖片來源／株式会社F・L・B



除了已亮相過的甜點外，這次於阪急梅田本店「法國美食節」再推2款新品！2款特製的葡萄乾慕斯，為了打造出保留了黑葡萄酒芳醇香氣的蘭姆葡萄乾，進行了數十次的試作，最終找到了獨特的黃金配方，使這款蘭姆葡萄乾，散發著適合成熟大人享用的獨家美味，分別配上濃郁的蘭姆巧克力慕斯及滑順的起司慕斯，各具千秋。蛋糕上的黑玫瑰裝飾，也別具巧思，精緻美觀。

▲圖片來源／株式会社F・L・B



【黑巧克力慕斯(BLVCKチョコレートテリーヌ)】

嚴選法國製造的70%濃郁巧克力再融合鮮奶油，綿密的濃厚感慕斯配上蘭姆葡萄乾的絕妙組合不容錯過。

【黑起司慕斯(BLVCKチーズテリーヌ)】

由精選起司調和而成濃厚滋味，對喜愛起司的人來說是無法抗拒的慕斯。



此外，在「法國美食節」期間，還推出適合作為禮品的特別組合。如招牌「BLVCK TEDDY」為70％可可巧克力慕斯與焦糖布丁打造而成的小熊造型糕點，風味溫潤，外觀討喜；還有以榛子巧克力慕斯為基底，混合了巧克力卡士達及香橙奶油的「BLVCK CACAO POD」，形狀猶如可可豆，極具視覺效果。

▲圖片來源／株式会社F・L・B





■活動資訊

阪急うめだ本店フランスフェア(阪急梅田本店法國美食節)

日期：2024年3月13日〜25日10：00～20：00

※19日及25日只到營業至17：00止

地點：阪急うめだ本店 9F 催場 祝祭広場(大阪府大阪市北区角田町8番7号)