日雜品牌Afternoon tea旗下主打家居生活雜貨的Afternoon Tea LIVING攜手享譽全球的賣座電影《哈利波特》，將電影的世界觀搬到現實生活中，化為美觀又實用的生活雜貨！2024年3月1日起搶先在Emio 池袋地下一樓的快閃店鋪販售，於3月8日全面販售。

Afternoon tea X哈利波特！快將電影中的魔法小物帶回家

以神秘迷人的魔法世界觀，超越世代與國籍，吸引全球各地民眾的電影《哈利波特》系列，首次與日雜品牌Afternoon tea合作，以《哈利波特》初期電影為主題，將哈利與其他重要角色，以及霍格華茲學院等熟悉的魔法世界元素融入商品中。



▲圖片來源／Afternoon tea





初期電影元素周邊篇

還原初期電影的畫面，將年幼的哈利、妙麗、榮恩、鄧不利多等重要角色及霍格華茲的教師作為圖案印製在收納包、抱枕、環保袋等雜貨，並以角色各自的象徵性圖案作為點綴，增添豐富感。看著看著是不是又想回味一次《哈利波特》系列電影了呢？不妨先將舒適的抱枕帶回家，讓它陪你重溫電影。

▲圖片來源／Afternoon tea





蜂蜜公爵糖果店雜貨篇

電影中的蜂蜜公爵糖果店總是充滿著各式各樣看似甜點卻又充滿惡趣味的逗趣糖果，也讓影迷看得心癢癢，好想嚐嚐令主角們露出噁心表情的糖果究竟是什麼滋味。這次的聯名週邊雖然無法用口品嚐，但每一款週邊的造型都仿造了糖果店中的糖果，像是以「柏蒂全口味豆」為主題的手帕、糖果罐等商品。

▲圖片來源／Afternoon tea





學院徽章篇

最後還有以霍格華茲學院的四個學院徽章為設計的手機殼、附蓋子的馬克杯、燙金學院徽章的手提袋和不銹鋼水瓶等豐富多樣的生活商品。



▲圖片來源／Afternoon tea

▲圖片來源／Afternoon tea





■聯名商品資訊

販售日期：2024年3月1日～2024年3月31日

營業時間：10：00〜20Ｌ00

