你是不是還沒去過名古屋？剛回來也沒關係，又一家全新飯店進駐名古屋最熱鬧的榮區！2024年2月20日，名古屋市標誌性建築物「中日大廈」（中日ビル）內，摩天夜景旅館「The Royal Park Hotel Iconic Nagoya」開幕囉！

The Royal Park Iconic Nagoya

Iconic Nagoya是皇家公園酒店的「THE旗艦系列：標誌性」品牌的第4家店，也是酒店集團的第22家店，7樓、24樓至32樓是酒店區，裝潢包含了美濃和紙、有松絞、日本中部地區產的木材、石材和土地的藝術品，以及音樂和香氛。飯店的特徵是設計豪華的客房、日本最大規模的露台用餐區、入住房客可充分享受茶道文化的茶廊、和中日龍球隊的聯名「龍之房」（ドラゴンズルーム）。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





寬敞雙人房

標準樓層位在25F～31F，總共有History和Present 2種概念的房型。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





邊間雙人房



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





奢華雙人房

頂級樓層32F的房型概念是「Timeless」，所有客房均為55平方公尺以上，空間照明別具特色。頂級樓層的入住特典包含可在7樓「THE 7th TERRACE」享用高級早餐（每人一份特別菜單）、24樓「中國飯店 BAR 蒼」的迎賓飲料、客房內的免費迷你吧、下午1點免費延遲退房和限定的貼心客房服務。如果想要極致享受，可以列入考慮喔。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社



奢華套房



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





早餐餐廳

早餐以自助餐的形式供應。菜單包括泰國瑪莎曼咖哩、鰻魚燴飯以及紅味噌等名古屋風味的日本料理。提供時間為07：00～10：00（最後點餐時間09：30），價格為3,850日圓，特別菜單需額外收費每份 2,000日圓。午餐以義大利麵和主菜套餐為主。咖啡廳提供特製鬆餅等精心製作的甜點。晚餐時間則提供正宗義大利菜。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

茶室

茶室內有猶如壁畫般的左官牆和用木曾檜木設計的天花板裝飾，在這座天空茶室中，入住房客可以沉浸日本的茶道文化中，同時品嚐抹茶和和菓子。茶室位在24F，座位數共有16個，營業日為星期一至星期五的13:00～17:00 ，入室前須提前預約。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





中日龍聯名房

這間酒店特有的中日龍聯名房專為中日龍迷設計，客房地板鋪設了與綜合運動場相同的人造草皮，並設有板凳座椅和更衣櫃，讓入住房客感受到球員的氛圍。房內還有獨家的歡迎影片，以及一份能夠了解球隊歷史的年表。入住房客可以將設備連接到投影機上，將畫面投影到大螢幕上觀看比賽。



▲圖片來源／三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社





■飯店資訊

地址：愛知縣名古屋市中區榮4-1-1 中日大樓

設施構成：客房（246間）、餐廳（3處）、酒吧、休息室、桑拿、健身房

交通：名古屋市營地下鐵東山線・名城線「榮」站直連

價格：一人一晚2萬日幣起

官方網站