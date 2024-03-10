公主最愛的甜點回來了！到日本旅行時，不少人必買的熱門伴手禮一定會有「東京芭娜娜」，這幾年來東京芭娜娜也不斷力求突破，攜手和許多知名的動畫角色聯名，其中於2022年首度推出的「美女與野獸白巧夾心餅乾」，從包裝到餅乾圖案實在是夢幻度滿點，在當時毫無意外引起迪士尼粉絲搶買，如今不但宣布即將回歸，這次還有全新的「鐵盒包裝」與「附贈束口袋的禮盒組」，整體質感不僅大幅飆升，吃完餅乾還可以繼續收藏這些物品，可以預想又會成為近期東京最熱門的伴手禮首選。
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▲圖片來源／株式会社グレープストーン
台灣人很熟悉的日本國民伴手禮「東京芭娜娜」，除了招牌的香蕉海綿蛋糕之外，還推出了夾心餅乾、半月餅乾等不同於以往的新型伴手禮，近年更是積極與知名卡通角色合作，特別是在2022年12月首度推出的公主系列商品「美女與野獸白巧香蕉夾心餅乾」，餅乾上面印著可愛又討喜的人氣角色圖案，精緻模樣讓人一口都捨不得吃下去，在當時吸引超多日本女性搶買嚐鮮。
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如今這款夾心餅乾不但將在2024年3月15日強勢回歸，這次還加碼推出了2款全新的包裝，其中一款是28入的鐵盒餅乾，圖案為穿著招牌黃禮服的貝兒與野獸共舞的畫面，盒身則採用浮雕設計設計，配上背景浪漫的馬賽克玻璃窗，讓不少日本網友看到消息一出，就紛紛表示不管怎樣都要為了這款鐵盒搶快入手。
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另一款12入的「束口袋禮盒組」，雖然包裝為一般紙盒，但會隨著禮盒贈送一個相當有質感的束口袋，正面是貝兒與野獸的圖案，反面則是野獸變身回王子深情望著貝兒，而且束口袋上還有玻璃玫瑰圖案的壓克力吊飾，送給女友或是感情要好的閨蜜當作禮物，絕對一秒就讓對方被浪漫到融化。
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而這款「美女與野獸白巧香蕉夾心餅乾」是由酥脆的奶香餅乾搭配具有香蕉奶昔風味的白巧克力夾心，馥郁香濃的滋味讓人一口接著一口停不下來，最特別的是每一款餅乾的包裝上，也都印有動畫當中令人印象深刻的馬賽克拼貼玻璃場景，像是華麗的城堡外觀、貝兒與變回人類的王子在舞廳共舞的畫面，讓人在撕開包裝的時候，也忍不住會小心翼翼。
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東京芭娜娜 美女與野獸白巧香蕉夾心餅乾
價格：28入鐵盒3,672日圓、12入束口袋禮盒組2,255日圓、12入一般紙盒款1,404日圓
發售日期：2024年3月15日
販售地點：JR東京車站 東京ばな奈s專賣店（東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F）
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