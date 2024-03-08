只要是愛吃、懂吃的三重人，對於「陳小可」或「小可愛阿貴」一定不陌生。撰寫部落格邁入第十年的陳小可，不僅擁有部落客身份，也同時在三重人氣早餐店上班，更是一位標準貓奴。窩客島這次針對三月女人節，特別請到陳小可坐鎮，與大家分享在多重身份之下開啟斜槓人生，迎來與眾不同的美好日子。





陳小可表示，當初只是單純為了記錄和朋友聚餐、出遊的美好當下，才開始撰寫部落格當作日常回憶。讓她萬萬沒想到，越寫越有興趣之下，一寫就是十年。在早餐店上班也是一場意外，本來也是朝九晚五、追著打卡鐘的上班族，但因為家中早餐店缺人手，才辭去待了八年的工作。



而經營部落格比工作年資更長的陳小可，在上班族時期就已經受到香港出版社邀請，在下班空閑時間穿梭在台北巷弄中探店，並於2016年於香港出版「台北100間美食餐廳」，成為當時香港熱銷台灣美食介紹書籍。





部落格名為「陳小可的吃喝玩樂」，FB粉絲團則是以愛貓「小可愛阿貴」為名，平常沒顧店的時間到各地探店、吃美食。或許有些人會覺得同時經營早餐店和部落格是一件很辛苦的事情，但對於小可而言，兩份工作帶來的成就感和經歷不同，在不斷轉換身份的過程中，讓生活不會因為枯乏無味，反而更加有趣。





陳小可更開心的表示：「因為部落客身份，所以認識許多志同道合的好朋友，一起吃美食、一起出遊玩。」整體生活體驗更加寬闊。在探店、寫稿分享的十年中，陳小可也深深體悟到自身的影響力，曾經撰寫過一篇關於公館的聾啞人士雞蛋糕文章，讓記者媒體跟進採訪，才發現原來自己可以透過文字行善、幫助人。





陳小可也分享過來人的經驗：「斜槓人生看起來精彩豐富，但需要極大的心力和體力才能一直維持下去。尤其是經營部落格，如果下定決心想做好一件事情，就必須立定目標，才有動力努力達成。」反之，若沒有動力就很難堅持寫下去，很多人半途棄權。







陳小可

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