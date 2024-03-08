旅遊部落客「金大佛」一位來自台中的創作者，用文字、照片記錄著台灣、與世界的每一個角落。如果曾瀏覽過金大佛的旅遊美食部落格的你，一定會發現到不論是在旅行的過程、還是在品嚐人氣美食，那活潑可愛的個性，總會讓人不知不覺的喜歡，而就當我們都以為金大佛會在旅遊美食部落客圈發光發熱的同時，金大佛選擇用「Yama」文學作家的身分出現在大家面前、短短三年獲得14個獎項，再次用文字讓我們看見不一樣的世界。





不論是「金大佛」旅遊部落客、還是「Yama」文學作家，都是一樣喜歡用「文字」來讓人認識自己，他告訢編輯，我覺得每個人都有自己熱愛又擅長的事，我剛好是文字，再加上文字創作何時何地都能進行、一個人就能完成，尤其適合孤狼性格的我。所以我用文字記錄旅程、用文字創作文學，更想用文字創作救援更多小動物。



而用創作救援更多小動物，是因為自己目前十分喜歡採訪類型的文學報導，藉由採訪可以了解平常不會接觸到的產業和故事，甚至是環境生態等議題。就在〈擱淺之後〉得到鍾肇政文學獎肯定之後，讓我對於採訪文學、動物救援議題更加喜歡，希望能夠透過我的文章讓更多人理解動物救援的困境、尊重認識每一條生命。





如何看待兩個身分的自己，是喜歡性格活潑的金大佛、還是心思細膩的Yama，兩個性格和文字風格截然不同創作者，其實但都是真實的自己。金大佛、Yama都不是刻意打造出來的人設。金大佛的任務是以詼諧的文字分享旅遊美食資訊、娛樂大眾；抒發生活感觸、書寫他人的故事，不論是溫暖的、感傷的，全由Yama負責好好地說出來。我的日常在這兩個角色切換自如，不管是哪一個，我都很珍惜。



也因為有這兩個角色，在創作讓我可以有更大空間。只要一邊寫到疲乏了，就會跳去另一邊繼續努力。但硬要在這個兩個角色之中選一個，我會比較喜歡在「文學創作」中的我，經營部落格對我來比較算工作，文學創作則是自我娛樂，可以寫自己想寫的東西，而且比賽得獎真的就是自我的肯定、讓我知道我的努力是被認同的。





最後，不論讀者、網友是從「金大佛」、還是「Yama」認識我，我還是我、我就是那個喜歡文字創作的我，接下來不論是金大佛、Yama，都希望可以有更多創作的可能，也許是出書、劇本創作。我是部落客、我也是文學創作家，更是記錄台灣與世界每個角落的文字創作者。







金大佛、Yama

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