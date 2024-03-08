魔王的碗公，窩客島部落客，在2017起開始寫部落格、美食、旅遊食記，因為喜歡甜點、喜歡攝影、喜歡寫文章分享，曾經創下一天獨自吃遍5間餐廳的紀錄。熱愛美食的她，本業是美髮師，在台北市中山區有自己的髮廊「髮妝霓室」，這7、8年之間斜槓髮型師與部落客，介紹美食、也帶你出國「雲旅遊」，身兼多個身份的她，因為「不跟風、不被拘束」的個性，讓「魔王」成為主宰自己的王。





本業、副業，誰才是正業

美髮是魔王從小以來的志向，沒有懷疑過，興趣加天賦的結果成為必然的「本業」。身為髮型師的工作時間彈性，客人採預約制，因此可以調配工作時間、業餘時去拍喜歡的餐廳、寫食記。魔王認為，「本業、副業」要自己調配比重，當初覺得自己「寫部落格」能夠被看見，一股腦天天跑去「跑咖」拍餐廳、寫文章，最高紀錄一天最多自己吃了4-5間店，近半年內甚至差點荒廢美髮。





近幾年的魔王，已經不像剛開始寫部落格時大量跑餐廳、大量寫文，一來評就寫文章的效率、收入效益，還是要回歸「美髮本業」。二來因為工作增加了許多在「日本旅遊」的介紹文章、以及質感美照，與其說是轉型，不是說是「因為取捨，所以取得平衡」。



問到近期怎麼去「取捨」餐廳，魔王也笑說，太過極簡風格的咖啡廳不適合他，走進去會讓他不自在。就像她本人、她髮廊的風格一樣，最好是豐富的、多點層次韻味的，老宅咖啡廳就是首選。







價值是什麼，不用跟風找答案

如同「寫什麼餐廳需要取捨」的，在斜槓的不同角色裡面也一定要「取捨」才有可能同時兼顧。取捨的第一步，就要知道「自己的價值」在哪裏。就像穿搭造型和刻板印象的「女生」不同，但戴上可愛頭套，那就是「魔王」風格。就像是有人問他為什麼這麼多國家，但大多都只寫日本遊記，回答都是「因為我喜歡」，魔王說，這很重要。





身為妝髮設計師、身為老闆、身為部落客、身為女生、身為朋友、身為女友，這麼多種身份，不可能滿足所有人，像是20年愛情長跑不結婚、不生小孩，只要知道自己想過的生活是什麼，，那麽各種「你應該...」開頭的見識，其實也都無所謂。走自己的路，適當的「不跟風」反而活得更自在。



魔王的碗公

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