下班來一杯、會議之後吃個飯，內科人不趕著出城、就是當個大直人吃個飯、喝個酒、約一下會吧！Poetry如詩經過一段時間的試營運，於2024年3月底正式開幕，200坪大的用餐空間、寬敞舒適。Poetry如詩座落於大直堤頂大道二段，室內外共有130個座位，不只是舒服、更是讓人享受輕奢不被打擾的生活。







Poetry如詩除了舒適的用餐空間之外，由Poetry如詩執行長K全新定義「Power-Fine」菜單， 不做小而精緻、改走大仍精美的分享菜路。Poetry如詩 Power-Fine菜單由餐飲總監 Theo—蕭志倫、前米其林一星餐廳CROM Taipei 主廚—John張榮恩設計打造。而酒單則是由日本酒武士—歐子豪、國際侍酒師協會ASI金牌認證專家—葉昌勳 傾力譜寫，豪華陣容強強聯手。誰說「輕奢」不能吃飽。







Poetry如詩Power-Fine菜單以台灣食材為繆思、混搭世界各地珍貴食材，交織出既在地、又具國際視野的多樣菜色。例如「天外黑牛塔塔」採用雲林溫體黑牛做西式菜式、「南國之境100天」採用100天大的屏東乳豬以12小時低溫烹調後大火炭烤。每一道異國料都有著滿滿的台灣靈魂、讓人每一口都可以有自己的小故事。





Poetry如詩 4月漁人節新菜單

在酒單方面，Poetry如詩供應超過50種清酒、葡萄酒及水果沙瓦選擇，以心情為題，做清楚的風味分類，讓人不再選擇障礙，輕鬆入門各種酒款。Poetry如詩更強調，餐酒搭不會只有一種答案，風味選擇可以隨著心情各自表述。可以選擇將餐與酒風味自然融合、或選擇加強對比。

#台灣野草生蠔 混搭原民料理的細葉碎米薺，製造微嗆辣酸甜口感

#黃色畢卡索干貝冷湯 由鳳梨冷湯與干貝鮮甜風味交織而成

#鯖魚一夜干 酸辣堅果醬搭配炸烤麩，中日合璧出人意表

#蚵嗲瑪德蓮 臺菜新譯：韭菜、起司蒜片鮮奶油，再尬東泉辣椒醬

#辛奇烤海螺 法國翡翠海螺 混搭 韓國泡菜





Poetry 如詩 訂位

店址：台北市中山區堤頂大道二段466號1樓

電話：02-85015416

Instagram - https://www.instagram.com/poetry.tpe

線上菜單 - https://oddmenu.com/zh/p/poetry-tpe

