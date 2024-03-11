今年春天Netflix最寫實的電影《路基完》終於上線了！本片是宋仲基當爸後首部作品，擁有俊美五官的他，演過無數讓大批少女神魂顛倒的角色，不論是《太陽的後裔》帥氣的「劉時鎮」、霸氣的律師「文森佐」，這次在《路基完》不再擁有光鮮亮麗的外表，突破演技飾演一名社會邊緣人，本片以細膩的拍攝方式描寫「脫北者」困境之處，Walker盤點5大看點，宋仲基親解「床戲尺度原本更大」，解析原著小說與電影的結局差異。

一、宋仲基7年前拒絕過一次的劇本，床戲尺度原本更大

實力派男星宋仲基繼電影《勝利號》之後，相隔3年再次回歸Netflix懷抱，攜手演出新片《路基完》，他飾演一名被世界所邊緣化的「脫北者」，顛沛流離逃難到比利時，身為異鄉人的他受盡人情冷暖。電影《路基完》記載著宋仲基人生重要的轉捩點，在拍攝期間宣布再婚老婆，同年6月喜獲一兒，更是他近年來罕見演出親密床戲的作品，片中他與女主角崔成恩成為彼此生命裡的明亮燈塔，上演一場唯美的交纏戲份。



▲圖片來源／Netflix官方IG



被問及是否對於床戲有負擔？宋仲基直率地表示「我完全不感到有負擔，雖然我沒有問過崔成恩，但她好像也沒有覺得很負擔。」事實上，劇本上的床戲尺度更大，雖然後來改掉了，但就算如此，他認為，「就算尺度大一點，也不會對於拍床戲有負擔感。」

宋仲基參演的戲劇總是給人斯文、帥氣的形象感，這回顛覆以往斯文小生的外貌，在《路基完》裡只能頂著不修邊幅、蓬頭垢面的裝扮，懷抱著生命中最後的希望前往比利時，把流浪者的淒涼感演得淋漓盡致。



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二、韓版《富都青年》，顛沛流離的難民尋找歸屬地

宋仲基所飾演的「路基完」是真實存在人物，他懷抱著生命中最後的希望來到比利時，卻擺脫不了「異鄉人」、「脫北者」的標籤，連難民身份都難取得，無法打工維生，只能撿垃圾果腹、睡公共廁所避寒，甚至遭到當地歐洲人的排擠。本片播出後，有不少台灣粉絲認為「彷彿看到韓版《富都青年》」，故事節奏雖不同，但難以融入社會之中、毫無歸屬感的情懷相似，讓人頗有共鳴。



▲圖片來源／Netflix官方IG



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相比過去，現代社會雖然發達許多，但仍有需要被關懷或注意到的弱勢族群，《路基完》描繪出流浪者或難民的苦楚，即使心懷善意、舉止端正，卻還是不被社會所包容，電影拍出被生活所逼出的壓迫與無奈之情，絲絲牽動著觀眾的心情，韓網留下「宋仲基在身為巨星以前，真的是一名很好的演員」、「讓人更能理解脫北者的心痛之處」等正面評論。



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三、路基完是真實人物， 只有159公分、40公斤

原創電影《路基完》改編自2011年出版的小說《遇見路基完》 ，作者原本是一位電視台紀錄片製作人，在讀到一篇於路基完的脫北人物新聞後，前往比利時踏上「尋找路基完」的旅程，全文以第一人稱「我」的視角撰寫，走過路基完待過的麥當勞、孤兒院等地方，就像是寫旅遊遊記般，完完整整記錄下來路基完所走過的道路，他所經歷過的希望與絕望，以及如何拿到難民證的過程。



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小說裡的「路基完」真實年齡20歲，只有159公分、40公斤，身材嬌小且營養不良，雖然宋仲基透過演技收服觀眾，但若只以外型設定來說，確實與原著有一節差異。電影版本部分，第一人稱「我」的視角完全消失，但故事主軸「向他人伸出手的憐憫之心，最終會回到自己身上」並未有太大更動，小說裡能夠感受到的感動依舊存在。



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四、女主角「瑪麗」是電影原創人物

女主角「瑪麗」由「怪物新人」崔成恩所飾演，該角色為一名射擊選手，因無法從喪母之痛走出來，在人生最低潮的時候遇上了路基完，兩人譜出的悲劇時代下的淒美愛情，彼此在痛苦之中互相扶持，但事實上，「瑪麗」是電影原創人物，原著小說並沒有一位白富美的女主角，生活優渥、不愁吃穿。正是如此，「瑪麗」的設定也遭到原著粉絲認為「兩人身份距離懸殊過大，不夠有現實感」。



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根據《遇見路基完》原著小說，路基完成功拿到難民證後，成功在一家餐廳找到工作，愛上一位菲律賓女子Laika（音譯），比起電影版本兩位主角超越社會地位相愛，小說顯得更真實，是在同個環境下相遇的真愛，路基完為了女子放棄後來得到的安逸生活。



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五、《路基完》VS《遇見路基完》結局差異

不同於電影原創「瑪麗」的角色，小說裡路基完真正的摯愛名為Laika（音譯），兩人在餐廳工作愛上彼此，本來有一段幸福平凡的生活，但礙於女方居留權期限即將到期，為了不讓菲律賓籍的Laika被遣返回原本的國家，路基完想盡辦法、塞了一大筆錢給貨車司機，讓Laika躲在貨車裡邊境前往英國。

路基完後來跟上前往英國，但與此同時，他在比利時的難民證也是因此失效，為了摯愛，他更在意的是心之所向之處，面對更困難的窘境，顯得兩人的情意更真切。



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