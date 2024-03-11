創下連兩年在「One Art Taipei 藝術台北」參展、作品熱銷一空的人氣旅日藝術家 Viga，將於3/16至4/20在台南弎畫廊舉辦名為「日安」的大型個展，展出數十件與台南、京都有關的全新創作，主辦單位特別邀請從日本移居台南超過十年、著有《遊步臺南》並成立翻譯社的作家大洞敦史，與 Viga 進行關於「台灣與日本」、「台南與京都」等主題的精彩對談，帶領民眾進入一個充滿古都生機的奇幻祕境。





畢業於台灣大學昆蟲學系、京都藝術大學的 Viga，原本在實驗室觀察蟲類生態，轉而投入藝術創作後，仍帶著她獨特且細膩的視角，將尋常的風景化身為一幅幅可愛、迷人的小小世界。在 Viga 的作品中，會看到高聳入雲的大樹周圍，或是洋樓窗戶裡的小人們，彷彿置身於一個充滿奇幻色彩的童話世界，若細細觀察，還會發現每個小人的眼睛、鼻子，以及微笑背後都隱藏著獨特的故事和情感。例如一對夫婦在大樹下有說有笑，一群兄弟姐妹在嬰兒車旁歡聚，還有一群人們手持樂器奏出悅耳的樂曲，共同慶祝著生活中的點點滴滴，Viga表示，「『日安』就是安寧的日常生活，看似平凡，卻是不容易找到的珍貴之物。」這些沉浸在「日安」氛圍裡的畫面，彷彿想傳達幸福並不在於財富和地位，而是在於與所愛之人在一起，享受生活中的每一個時刻。





京都、台南，這兩座古老的城市是 Viga 的靈感來源之一，在她的作品中，會看到台南安平樹屋的身影，帶著有如京都神社的靜謐氛圍；《文旦》以金箔色調點綴一顆顆果實，結實累累的意象，令人感受到台南秋收的喜悅；《幸福樹下》的落葉紛飛，則是京都秋季浪漫的銀杏雨——同樣的金黃色澤，表現出相同的溫暖歡愉氛圍。



建城400年的台南和超過1200年的京都，在Viga眼中不僅是繁華的大都市，更是藏著無盡豐富的小世界，等待著人們去探索，策展人蘇三表示：「Viga 的作品讓我們重新思考了『幸福』的含義。無論你是對藝術感興趣的愛好者，還是對台日文化充滿好奇心的探索者，這場『日安』特展都將為你帶來一次難忘的視覺盛宴。邀請民眾一起走進 Viga 的世界，探索幸福與小無限的奇幻之旅！」





「日安」—— Viga 個展

地點：弎畫廊 (台南市中西區忠義路二段186號)

藝術家：Viga（www.facebook.com/myviga、www.instagram.com/viga1984 ）

展期：2024/3/16(六) – 2024/4/20(六)

開幕茶會暨藝術家座談 ：2024/3/16 (六)下午3:00

與談人：大洞敦史

