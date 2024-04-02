開著車載全家大小出發宜蘭，想要好好體驗農場的愜意時光，是許多家庭週末出遊的人氣選擇。而宜蘭冬山鄉新開幕的「星夢森林劇場」，以繽紛的馬卡龍色系外觀和「站點式」的近距離接觸體驗，根本就是小型動物園也是親子遊戲場！園區內還有夢幻咖啡廳、戶外遊憩區等設施，不如趁著週末就出發，帶上家裡的小孩、毛孩，來場春日農場小旅行、親近自然、放鬆身心，滿載美好回憶回家。





享受旅途的愜意、讓自駕變得更有趣

準備好要出發囉！輕鬆且舒適的開車前往宜蘭，在途中和家人閒聊，談笑之餘還能看著窗外的宜人景色。聊天時總會發現時間過特別快，霎那間抵達位於宜蘭冬山鄉的人氣話題農場 ─「星夢森林劇場」，看著可愛動物畫風的門口不免俗地當然要拍照紀念一下。星夢森林劇場佔地約 2.5 公頃，園區內以馬卡龍色系為主色調，園內運用許多Q版動物插畫呈現，園區裡滿滿的夢幻童趣氛圍，不只親子喜歡來這放電，更是年輕人拍照打卡的熱門景點。





走進「星夢森林劇場」園區內發現有許多設施，而最受歡迎的莫過於可愛的水豚區，古錐的水豚君非常溫和，圓圓胖胖的身材，配上呆萌的表情，讓人不禁直呼：「被療癒了！」除了水豚君外，園內還有許多可愛動物，像是羊駝、梅花鹿、狐蒙、兔子等。









如果來不及準備食物也不用擔心，「星夢森林劇場」有提供美味的下午茶與飲品，吃完好吃的餐點，現場也有熱門好玩韓式拍貼機，能在此換裝、盡情拍攝可愛照片，還有扭蛋機可以玩。



體驗野餐氛圍，讓出遊更有樂趣

體驗餵動物真的療癒又放鬆，結束開心農場的行程後仍意猶未盡，難得的親子出遊日絕不能這樣就結束。離開可愛動物農場後開著MG ZS來趟微露營，讓全家一起沉靜在大自然裡。說到戶外露營或野餐車子的空間就十分重要，畢竟出遊總會帶上滿滿的東西，打開後車廂靈活空間絕對能滿足各種需求。



ZS的行李廂空間表現上靈活出眾，空間平整化設計，基本空間就擁有448L，需要時也能移動底板，擴增空間可達528L，輕鬆裝載所需的野餐工具、小朋友的滑板車、寵物籠等各種戶外用品。





在草地上擺上輕巧小桌子、野餐椅和一些水果零食，輕鬆變成移動式野餐秘密基地，貼心的設計適合全家人一起享受悠閒的午後時光。





小孩驚呼『媽咪，這好大喔！』MG ZS運用6/4分離椅背功能將後排座椅的椅背傾倒，座椅全傾倒後空間可達1,375L，一秒變成行動遊戲室，讓小朋友和萌寵一同放電，開車開累了，還能小睡一下變成簡易休息室。





當然，也可以在野餐的同時，和家人一起透過天窗來看不同的風景視野，車內宛如探索遊戲區為出遊增添不一樣的樂趣，迎面吹拂的風也能讓小孩和萌寵開心玩樂。





透過沉浸式全景天窗(附防夾電動遮陽簾)，巨幕型的大面積天窗，給你充足的採光效果，讓各種美景都能完整的映入眼簾。



為旅程畫下完美ENDING ，回程好輕鬆

出去玩的時間總是過得特別快，趁著天還沒變黑整理好行囊準備回程。玩了一整天，回程更需要聚精會神，好在ZS擁有多樣的置物空間，卡片置物槽等貼心設計，回程途中臨時需要衛生紙或補充水分，副駕找東西也不用手忙腳亂。





有個寬敞舒適的座位真的很棒，後座有設置出風口，讓後座的寶貝也能享受舒適的溫度。USB插槽可以隨時幫手機充電，讓後座乘客整體乘坐舒適度再上升一個檔次。靜謐性極高的車室空間，行駛時能降低外在引擎和風聲的噪音，讓小朋友在舒適的環境裡輕鬆跟寵物玩耍！





相信多數人都很有感，假日途中雪隧常有塞車的狀況，ZS擁有MG Pilot 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助，透過全速域的ACC主動車距巡航控制系統+LKA車道置中的功能，大大減緩駕駛的疲勞，再也不用塞車時煞車、油門不斷切換踩到腳抽筋，讓這一趟旅途更輕鬆、安全。



除此之外，ZS也標配了LCA車道變換輔助系統、BSD盲點偵測、AEB自動緊急煞車輔助系統...等，透過多元的輔助系統，讓全家出遊更愜意，行車安全、舒適度都打滿分！





還有一個讓倒車與停車苦手們覺得放心的功能-- 360° 環景影像輔助系統，螢幕上可輕鬆切換2D或3D視角，在3D模式下可切換多達8個不同鏡頭，可以清楚掌握車身周圍環境，面面俱到的設計大幅降低停車的焦慮感、方便抓好停車角度，不漏掉任何停車死角。





所有實踐完美出遊的方式，MG ZS都已經幫你想好了，簡直太貼心！卓越的整體性能、全方位極致守護的智能系統、科技質感座艙，提高旅行時的舒適度與便利性，成為爸媽遛小孩遛毛孩的最佳幫手，在每個出門旅遊的美好時光中，感受到真正的自在與彈性，留下專屬全家人的珍貴回憶與歡笑。



心動了嗎？小家庭換車的首選，非MG ZS莫屬！擁有全套配備，搭配政府舊換新方案只要69.9萬，高CP值輕鬆入手，點我看更多！



星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁

營業時間：週一～週日 9:00-17:00