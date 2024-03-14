女人年過25歲後，體內膠原蛋白的合成開始減少、分解則逐漸增加，導致肌膚的光澤、彈性和保濕能力明顯不足，膠原蛋白是提供肌膚支撐力主要來源，會隨著年齡增長或生活作息不佳、壓力過大不斷流失，使鬆弛、皺紋等老化徵狀提早報到，因此補充膠原蛋白就成為肌膚抗老保養的關鍵所在，究竟該如何選、如何用才能達到真正有感呢？最簡單的方法就是：跟著跟著時尚媽咪Melody、金鐘影后天心的親身認證準沒錯。



Melody靠蜜露珂娜『粉』嫩日常

身兼演員、節目主持人等多重身份角色的時尚媽咪Melody，面對忙碌緊湊的生活中，依舊能將維持肌膚維持在最佳的狀態，她美顏保養秘訣就是：每天堅持補充市佔NO.1的日本三得利『蜜露珂娜』膠原蛋白粉，含有能維持女性青春基礎的新型態的光速決膠原蛋白，搭配牛乳賽洛美(神經醯胺)、光透維生素C、西印度櫻桃等關鍵成分，小小一包搭配咖啡、牛奶都方便，甚至能取代起司粉灑義大利麵、沙拉優格中，在非常適合現代的女性選用。



不上妝也漂亮的秘密：『PO・OG膠原蛋白胜肽』 活妍三重+

台日熱銷350萬盒、蟬聯十年市佔率第一的『蜜露珂娜』膠原蛋白粉，源自日本百年飲料大廠SUNTORY三得利研發製造、是針對台灣女性美麗特別研發出的膠原蛋白粉，其中獨家「活妍三重+」成分：

⦁ 豐盈精華＋：小分子好吸的光速決膠原蛋白結合彈性蛋白。

⦁ 滋潤精華＋：擁有乳霜般保水力的牛乳賽洛美和蛋白聚糖萃完美搭配。

⦁ 光澤精華＋：光透維生素Ｃ與西印度櫻桃萃取。



其中的光速膠原蛋白是三得利經過長年研究，成功開發出活性成分含量高於一般膠原蛋白80倍『高濃度PO・OG膠原蛋白胜肽』，分子更小能提升近9倍的吸收力，有助推動美肌成分增生，賦予肌膚飽滿、透亮、粉嫩的元氣美，短短四週就有感。在口味上『蜜露珂娜』膠原蛋白粉蜜露珂娜是淡淡的奶香味，沒有傳統膠原蛋白難以入口的腥味，粉末細緻易溶解，美味百搭才能天天吃，熱量僅有24.9大卡維持美麗無負擔，持續飲用豐潤又透亮，不再因為凹凹消風而困擾，而且是全身都有感！



天心最愛麗芙緹的『飲』養救援

被粉絲暱稱「童顏女神」的金鐘影后天心，即使出道30年，時間完全沒有在她臉上留下任何痕跡，讓美麗永遠保鮮的秘訣就是：三得利『麗芙緹』膠原精華飲。天心認為女人除了外在擦的保養品外、內在保養調理打造好基礎更是不能少，尤其長時間拍戲、跟老公台灣韓國兩邊飛，特別忙碌、睡眠不足，三得利『麗芙緹』膠原精華飲成為她「喝」的青春露，尤其用來急救保養超有感，隨時都能呈現飽滿透亮，麗質天生的好狀態！



速效美妍成分 ：『高效蛋白聚醣』

日本美容飲銷售NO.1、熱銷突破八千萬瓶的三得利『麗芙緹』膠原精華飲，有超強成分雙重青春賦活因子：高效蛋白聚醣與速決型膠原蛋白，其中『高效蛋白聚醣』能與速決型膠原蛋白相互作用，能填補結構空隙，並啟動膠原蛋白及玻尿酸生成，雙重力量同步優化肌底，從而達到提拉向上的彈性的功效。只需短短10天飲用『麗芙緹』膠原精華飲即能有感肌膚變化，每天１瓶持續喝，定格青春看得見！



無論多生活節奏多快，都不用擔心狀態失控撐不住，『麗芙緹』都能讓美麗好氣色持續不間斷；此外『麗芙緹』膠原精華飲的味道上更貼近在地風味，是專為台灣女性調配設計出鳳梨汁口味，只有16卡順口又清爽，即便高溫炎熱的夏天也讓人好想喝一口。



換季養膚、醫美術後最需要

時序進入春夏交替季節， 悶熱的氣溫令人擦保養品深感困擾，一方面要滋潤效果，另一方面害怕厚重黏膩感受，此時服用膠原蛋白營養品就是聰明的方法，天天一包『蜜露珂娜』膠原蛋白粉，可依照自己喜好做美味保養不受季節限制，或保養停滯期無法突破，這時就要每天１瓶由內而外的加速補充『麗芙緹，另外醫美術後對擦的保養品有使用疑慮時，術前開始飲用『麗芙緹』膠原精華飲，一天一瓶成為肌膚強力的後盾，無須擔憂因保養不到位而影響術後效果，有了三得利的膠原雙后『蜜露珂娜』和『麗芙緹』，你的肌膚也能和女明星一樣細緻、彈潤、光澤，超越同齡的最美存在。