有時候可能會很想給情人、給正在喜歡的人，來一場很浪漫、很有儀式感的約會，但又怕太貴傷了自己的錢包。從台中起家、插旗台北的Le Goût樂葵法式鐵板燒，開幕以來一直是許多情人推薦有超高CP值約會鐵板燒，精緻的用餐環境、超值海陸料理，讓小資族約會也可以很有情調、又可以省錢包。







Le Goût樂葵法式鐵板燒1460元輕奢菜單一次網羅七大頂級食材，包括日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排、櫻桃鴨胸、鮭魚。主廚發揮巧思，讓約會大餐變的更春天、更有記憶點。其中，「北寄貝蘆筍杜巴利湯」精心熬煮的蛤蠣與雞骨湯底，融合加拿大紅色北寄貝的鮮美，綠蘆筍與白花椰菜泥的色彩搭配，如春日復甦的畫卷，貝類的鮮甜與煎培根的鹹香在口中和諧共鳴，每一口都有春天的氣味。





此外，「焦糖鮭魚味噌白酒醬」焦糖的微苦中與鮭魚油脂香氣，在高溫鐵板燒上相遇，味噌白酒醬融合蛤蠣鮮美與味噌濃郁，點上鮭魚卵，為料理添上生命力，底下的四種起司麵餃與上層的鮮美交織，象徵生命循環與自然更新的美好。





還有受法國布列塔尼春季潮間帶的靈感，「干貝海藻沙拉絲綢乳酪」巧妙融合了炙燒北海道鮮干貝的豐富風味與海葡萄的清脆，搭配紫蘇珊瑚草、竹炭麵包與薯泥，勾勒出潮間帶的多彩景致。干貝與海藻醬汁中香菇的馥郁香氣融為一體，濃郁的絲綢乳酪顯出干貝的甘甜，每一口都引領著味蕾，漫步於法國春晨潮汐的童趣探索。





而將法國傳統的歐貝拉甜點，巧妙地與春季的櫻桃及蘭姆酒的火焰之舞結合，「春櫻奶蓋歐貝拉火焰櫻桃蘭姆酒醬」為春日繪出一抹雅致。新鮮櫻桃在鐵板上經火焰燒後，與海綿蛋糕的輕盈及鹽漬櫻花奶蓋的奶香交織，編織出春日交響曲，不僅展現法式優雅，也悠揚春天的輕盈與活力。



Le Goût樂葵法式鐵板燒 2024春季菜單

限定期間：3月5日至6月底

輕奢套餐：1460元

官網訂位：https://www.le-gout.com.tw/

