玥老師在 Walker 占星分享轉運秘方，射手座按部就班不出錯，雙子座正常作息保健康，雙魚座坦承失誤省麻煩。



牡羊座：展現熱情，點燃桃花

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢隨著人氣推升，讓你在工作上加分不少，發揮你的熱情去感染身邊的人，除了炒熱氣氛，也能拉近大家的距離。單身的朋友，多留意對你示好的異性，遇到不錯的對象，透過認識跟了解，以增加脫單機會。







金牛座：多方交流，開創財運

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週因為有財星眷顧，整體運勢也被帶動起來。在工作方面，對自己負責的部分，用積極努力的態度去處理事情，自然能獲得主管客戶的認同，吸引更多的資源。偏財運旺，有機會不妨試試手氣。







雙子座：照顧身體，別太貪玩

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢略有不足，特別是健康方面，免疫力下降跟病菌的感染都可能引起身體不適。這陣子暫時告別吃喝玩樂，婉拒不必要的交際應酬，把時間空下來，讓自己的身體跟心靈好好休息，預防工作跟生活受到更大的影響。







巨蟹座：相信直覺，不聽謠傳

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週因為運勢混亂，工作表現不如預期，當你遇到選擇題的時候，身邊會出現許多干擾的聲音。先別慌亂！靜下心來思考，相信自己的直覺，對你更有幫助。感情緣分不錯，約伴侶到戶外散心，享受甜蜜也能轉換心情。







獅子座：體諒伴侶，注意口氣

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在感情運勢上亮起紅燈，跟伴侶容易為了生活的小事就一言不合。提醒好強的你，別輕易說出傷人的話，避免爆發更嚴重的爭執，讓兩個人無法和好如初，記得保留一些空間，等情緒緩和之後再進行溝通。







處女座：專注工作，少管閒事

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢中上，「一分耕耘，一分收穫」，發揮你的責任心，把精力用在工作上，就能有好的成果。在人際互動的部分，需要特別小心，請克制雞婆的個性，對於他人的抱怨，別太認真，才能杜絕惹上麻煩！







天秤座：排除煩惱，冷淡面對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週你會遇到不少煩惱，尤其是跟人相關的問題，短時間內無法解決的事情先暫時放一邊，練習用冷淡的方式處理，保持禮貌的互動就好。工作運勢不足，為了降低失誤，跟你相關的業務跟資料都需要仔細檢查。







天蠍座：職場競爭，不能鬆懈

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週進入碰撞的磁場，在工作的部分需要多注意，就算是熟悉的業務，也不能鬆懈。洽談合作時，容易遇到的競爭對手，事先做好準備，拿出你的專業，為自己爭取機會。感情緣分佳，伴侶的陪伴帶給你滿滿的動力。







射手座：按部就班，預防失誤

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，工作上的表現還有進步空間，你身邊有不少觀察的眼睛，千萬不要投機取巧，只要按照公司相關規定，依程序去執行，就不會有大問題。財運尚可，適合選擇低風險的投資商品，慢慢累積財富。







摩羯座：伯樂相助，進展順利

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週貴人運旺，有機會多拜訪前輩，對方分享經驗的過程中讓你受益良多。遇到工作的問題，即時請教同事，幫你找到解決辦法。感情的部分還要加油，忙碌之餘也要記得多關心伴侶，表示心意。







水瓶座：分析局勢，提升財運

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢轉強，越是變動的環境，反而更可以激發你的創新能力，用心觀察週遭的人事物，發現新的賺錢機會，幫助自己增加收入。感情發展融洽，放假的時候別耍廢，跟伴侶安排一趟美食的嚐鮮之旅吧！







雙魚座：感情風暴，坦承失誤

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週感情運勢不佳，習慣隨性的你，經常一副不積極的樣子，這段時間很容易讓伴侶誤解成不在乎。兩人相約出門時，請你要特別注意時間跟地點，萬一遲到或記錯訊息，別再瞎掰理由，趕快道歉才能避免衝突。



磁場的起伏牽動著運勢的高低，善用方法讓我們可以在守成跟突破中，闖出自己的一片天空。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。