高品質旅宿預約網站Relux統計了各項指標，公布了2023年的熱門旅館排行榜。除了綜合排行榜和滿意度排行榜外，Relux還依據主題推出不同類型的排行。如果你正好在安排2024年的旅遊，絕對不能錯過這5間旅館！快收藏起來！

綜合排行榜第1名：halekulani 沖繩

halekulani 沖繩（ハレクラニ沖縄）連續三年蟬聯第一。halekulani 是一家經營100年以上的夏威夷老牌酒店品牌，沖繩館以全海景客房和熱情的接待態度而聞名。這家飯店連續2年在美國《福布斯旅行指南2023》的「酒店部門」中獲得五星級最高評價，特別適合蜜月、慶祝結婚紀念日、生日。

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綜合排行榜第3名：箱根・強羅 佳la久

箱根・強羅 佳la久（箱根・強羅 佳ら久）於2020年10月開業，是一座奢華的度假村，總共有70間客房，每間都有專用的露天溫泉浴缸，入住房客可以更愜意地享受箱根的名湯。在度假村裡，入住房客可以在豐富的自然環境中放鬆身心，同時也能享受休息室和多樣的水療設施。此外，該設施也在許多獎項中名列前茅，如果你想要來一場「犒賞自己的旅行」，就選這裡吧！

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滿意度排行榜第1名：湯Meguri宿 笛吹川

湯Meguri宿 笛吹川（湯めぐり宿 笛吹川）位於山梨縣的石和溫泉，以100%的豪華天然溫泉而招牌。入住房客可以享受溫泉、品味美食、充分休憩。滿意度居眾旅館之冠，不少入住房客表示：「私人溫泉室夠多，且無時間限制，可以悠閒地享受溫泉之旅」，也有不少房客對於飯店提供的餐食讚不絕口，可以感受到每一道菜下的功夫。

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最佳夜景排行榜第1名：LA SUITE KOBE HARBORLAND

從神戶站步行約10分鐘即可抵達。寬敞的客房面積超過70平方公尺，每間客房均設有露台，可欣賞到海景。入住房客可以在夜間欣賞迷人的神戶港夜景，早晨則可在舒適的海風中享受溫暖的陽光。所有客房均配有大型按摩浴缸。寬敞的浴缸和芳香的香氛將為房客帶來愉悅的沐浴時光。早餐可通過客房服務享用，餐點內容包含雞尾酒果汁、100％純果汁（柳橙汁、葡萄柚汁或番茄汁）、優格和時令水果、使用兵庫縣蔬菜的時令湯、健康蔬菜沙拉、兵庫縣夢前町七福卵製成的蛋料理（炒蛋、荷包蛋或水煮蛋）、兵庫縣產豬肉火腿和香腸、神戶北野Le Pan的麵包、咖啡、紅茶或混合草本茶。

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裝潢排行榜第1名：bar hotel 箱根香山

2018年，bar hotel 箱根香山於箱根小涌谷的幽靜山谷中正式開幕。整體室隱身於森林中的酒吧型飯店。如果你愛喝酒，也愛酒吧的氛圍，千萬不要錯過。辦理入住手續時間為下午6:00，退房時間是悠閒的下午2:00，入住房客可以悠然度過。飯店距離千條白色水流線條而得名的千條瀑布很近。房客可以在瀑布正上方，感受幽深的氛圍，度過悠閒的時光。

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