由京都著名的抹茶排隊名店「茶匠清水一芳園」操刀打造的全新品牌「抹茶Cafe 宇治久兵衛」，主打高品質且經濟實惠的抹茶甜點。不用花大錢就能品嚐到純正的抹茶滋味，抹茶控怎能錯過！

「抹茶Cafe 宇治久兵衛」盛大開幕

新登場的抹茶甜點店「抹茶Cafe 宇治久兵衛」由創業於1945年的抹茶專賣老字號茶莊「茶匠清水一芳園」操刀，因其悠久的歷史及豐富的經驗，得以將高品質的抹茶化為各式美味，讓饕客們愛不釋手！



▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社



「抹茶Cafe 宇治久兵衛」最大特色便是其使用的抹茶皆是承襲傳統製法製成的「茶臼研磨抹茶」，每小時僅能從一個磨盤中產出40克的稀有宇治抹茶，因此店家提供的菜單能保有抹茶的自然風味，且價格實惠，讓人心動不己！



▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社





久兵衛提拉米蘇冰淇淋（久兵衛ティラミスアイス）

將宇治久兵衛自家製的抹茶冰淇淋及北海道產的馬斯卡彭起司製成的抹茶提拉米蘇結合，一次嚐到雙倍美味的獨家菜單。選擇障礙者不用苦惱要吃什麼，雙種滋味一次嚐到！ 售價：850日幣

▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社





泡抹茶冰淇淋（泡抹茶アイス）

底層為滿滿的抹茶冰淇淋，上方再擠入濃厚的抹茶泡沫，極致的濃郁抹茶滋味帶給人超值的滿足感。售價：780日幣

▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社





泡抹茶拿鐵（泡抹茶ラテ）

抹茶拿鐵上鋪滿了蓬鬆綿密抹茶泡沫，增添口感，帶來吃貨們全新的感受，嚐鮮客絕對不能錯過！售價：600日幣

▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社





抹茶雪花冰 附白玉糰子（抹茶雪氷 白玉付き）

茶匠清水一芳園咖啡廳的經典款抹茶刨冰，這裡也吃得到！完美融入抹茶風味的雪花冰，每一口都是濃郁抹茶，還可按照自己的喜好添加紅豆餡、冰淇淋等配料。售價：900日幣

▲圖片來源／茶匠清水一芳園株式会社

店鋪名稱：抹茶Cafe 宇治久兵衛（抹茶カフェ 宇治久兵衛）地址：京都府京都市中京区東側町５０３−１５公休日：週一營業時間：12：30～18：00（L.O17：30）官方IG：https://www.instagram.com/matchacafe_ujikyu/