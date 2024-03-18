GODIVA又來寵巧克力控了！一年四季不管何時何地、心情好與不好，總是想來點巧克力療癒一下的巧克力控，一定不能錯過GODIVA新品超涮嘴「夾心巧克力豆」、鬆香濃郁「塔巧克力」，在微風徐徐的春日午後帶著GODIVA新品來場愜意的野餐，放鬆一下。
以春日午茶甜點為概念，推出全新鐵盒裝迷你塔巧克力，鬆化可口的塔皮包裹黑巧克力、榛子、開心果以及草莓4款不同內餡，四種經典人氣口味巧克力搭上鬆脆塔皮，讓人不自覺的一口接著一口吃不停。更有鐵盒包裝，是款送禮自用都很可以的新品。
同時，也推出方便攜帶的全新GODIVA夾心巧克力豆，有杏仁黑巧克力豆、抹茶杏仁白巧克力豆、椰子植物性巧克力豆、覆盆莓杏仁白巧克力豆四種口味，經典GODIVA巧克力無論是搭上鮮果或堅果，都是日常中最療癒的小零食。若是選擇障礙者還有綜合口味可以買。
也針對節慶推出迷你復活蛋形巧克力，將春天生機盎然的意象變成粉嫩活潑的包裝，也推出全新開心果櫻桃蓉白巧克力、百香果巧克力餡黑巧克力、杏仁甜橙蓉白巧克力3款限定口味，層次豐富的巧克力ㄖ盎人每一口都是驚喜。
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GODIVA塔巧克力禮盒8顆裝
售價：NT$1,280
GODIVA G Pearls巧克力豆系列
售價：300元
口味：杏仁黑巧克力豆、抹茶杏仁白巧克力豆、椰子植物性巧克力豆、覆盆莓杏仁白巧克力豆、綜合巧克力豆(430元)