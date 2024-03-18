GODIVA又來寵巧克力控了！一年四季不管何時何地、心情好與不好，總是想來點巧克力療癒一下的巧克力控，一定不能錯過GODIVA新品超涮嘴「夾心巧克力豆」、鬆香濃郁「塔巧克力」，在微風徐徐的春日午後帶著GODIVA新品來場愜意的野餐，放鬆一下。







以春日午茶甜點為概念，推出全新鐵盒裝迷你塔巧克力，鬆化可口的塔皮包裹黑巧克力、榛子、開心果以及草莓4款不同內餡，四種經典人氣口味巧克力搭上鬆脆塔皮，讓人不自覺的一口接著一口吃不停。更有鐵盒包裝，是款送禮自用都很可以的新品。







同時，也推出方便攜帶的全新GODIVA夾心巧克力豆，有杏仁黑巧克力豆、抹茶杏仁白巧克力豆、椰子植物性巧克力豆、覆盆莓杏仁白巧克力豆四種口味，經典GODIVA巧克力無論是搭上鮮果或堅果，都是日常中最療癒的小零食。若是選擇障礙者還有綜合口味可以買。





GODIVA塔巧克力禮盒8顆裝

售價：NT$1,280



GODIVA G Pearls巧克力豆系列

售價：300元

口味：杏仁黑巧克力豆、抹茶杏仁白巧克力豆、椰子植物性巧克力豆、覆盆莓杏仁白巧克力豆、綜合巧克力豆(430元)



