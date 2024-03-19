大學生接踵而至的煩惱需要一個宣洩、聆聽的出口，黑松深知學生們總有些無法對人訴說的煩惱，因此設計了「心聲幻獸」智販機互動遊戲。結合 AI 科技與進化養成遊戲的概念，打造一個兼具紓壓與遊玩樂趣的情緒樹洞，智販機不只賣飲料，現在還能讓人抒發心情。





全新「心聲幻獸」智販機互動遊戲於即日起正式登陸台灣大學、逢甲大學、高雄科技大學三所校園，化身AI幻獸次元入口。只要掃描智販機上的QR Code進入遊戲即可召喚出專屬 AI 幻獸，超萌幻獸將心聲及煩惱大口吞下後，透過生成式 AI進化成造型絕不重複、獨一無二的幻獸造型。





除了力拼進化收藏不同幻獸造型外，更有機會能抱回多項大獎，甚至實現個人心願！只要成功召喚心聲幻獸，進化一次即享有 iPhone 15 pro 抽獎資格以及 10 元飲料優惠券；進化三次再抽 LINE POINTS 100 點與「請全班喝飲料」兌換券，黑松買單請全班一起免費喝飲料！進化八次後還能開啟許願池，只要在「幻獸心聲室」輸入心願，就有機會實現願望。





即使不在智販機旁，消費者也可隨時透過黑松 LINE 官方帳號查看幻獸圖艦與優惠券。活動即日起在台灣大學、逢甲大學與高雄科技大學三所校園開跑，為了讓全台消費者都能體驗，本次也同樣開設線上體驗版，只要參與活動同樣享有抽獎資格！無論是何種煩惱佔據心頭，就讓黑松「心聲幻獸」智販機遊戲成為你的情緒樹洞，盡情地向幻獸訴說煩惱與心聲。







「心聲幻獸」活動網站：https://heysongtw.cc/hs05CNjiA