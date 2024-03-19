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奶茶控會超愛！七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款，喝一口童年青春都回來了。

2024-03-19 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：七盞茶 人氣：365
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編輯 李維唐

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怎麼辦！這一口喝的是青春、還是童年的回憶，七盞茶最新推出的「麵茶烏龍奶」和「米果麵茶冰沙」讓人一秒進入懷舊童年時光，這一杯「麵茶」不論喝的是青春、還是喝的是回憶，七盞茶要讓奶茶控每一口都要有滿滿的記憶點、喝一口就停不下來。

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七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款

對於很多大人來說，麵茶是我們最早期的甜點、台灣最早期的街邊小吃，先把麵粉慢慢乾炒炒熱，直到呈現金黃色的時候，再加入糖、五穀小麥粉繼續快炒，接著沖入熱水，濃郁的香氣就會撲鼻而來，一碗簡單又美味麵茶，是回憶、也是可是青春。
七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款

七盞茶為了讓大朋友可以回憶過去、讓新朋友認識台灣早期小吃，特別復刻麵茶的美味與感動，強勢回歸「麵茶烏龍奶」的成分特別挑選100%天然小麥，並經過低溫焙炒至金黃色澤，再搭配烏龍奶，整杯口感順滑，香氣濃郁，喝一口就停不下來。
七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款

此外，還有「米果麵茶冰沙」，以濃郁的小農鮮乳為基底，再加上麵茶的獨特風味，最後點綴清爽的米果，一喝下去彷彿經歷了時光穿梭，置身於童年的冰菓室，令人回味無窮。讓小時候的記憶一秒湧上心頭、這就是我們的童年。
七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款
 

 

七盞茶麵茶系列

麵茶烏龍奶 M60、L65 冷熱皆可
米果麵茶冰沙  L75 冰沙限定
官網：https://www.taiwan7tea.com.tw/
七盞茶「麵茶烏龍奶、麵茶冰沙」復古回憶必喝款

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七盞茶 奶茶 麵茶
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