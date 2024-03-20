真的太狂了！總價值破百萬的超大型抽獎活動「百萬好禮抽 統一麵給你」，就是要讓你當中獎幸運兒！不只有10萬點OPENPOINT、10萬點LINE POINTS的超級大獎，還有999點OPENPOINT、7-11點數卡等，共6千多個獎項等你抽，只要買統一麵，每滿20元就能抽一次，買越多抽越多！活動只到3月底，還有2個十萬大獎等你來中，幸運機會千萬別錯過！登錄發票參加抽獎



統一麵百萬好禮抽，真心不騙超好中！大獎得主只花300元就中10萬！

這次統一麵抽獎活動的超高中獎率，真的讓人驚呼連連～就連小編都以為看錯數字！首位抽中超級大獎10萬LINE POINTS的幸運得主戴小姐，只花300元買統一麵，就抽中超級大獎、其他十多個大小獎項，用20元抽一次換算抽獎次數，簡直是每抽必中，投資報酬率不可思議地高！





更重要的是，活動剩下時間不多，現在還有2個超級大獎，以及近千項左右幸運獎還沒開出，大家對於這個超好康的抽獎活動也太鬆懈了吧！還不快去買統一麵來抽獎，不買真的是對不起自己～～～



買統一麵每滿20元就能抽1次，積少成多讓中獎機會狂增，才是抽獎的真諦！

獎品這麼好、中獎率超高，抽獎門檻還超級低，就說統一麵這次真的又狂又狠！現在只要購買統一麵系列（袋麵、碗麵、小時光麵館），接著掃外包裝QRcode，就能登錄發票參加抽獎。消費每滿20元就能抽1次，同張發票購買統一麵的金額可累計抽獎次數，幾乎是每買一碗統一麵，就能抽一次獎，買新品小時光麵館還能得到抽兩次的機會，一次買多少碗就累積抽多少次，門檻超低超好抽。





不管是在便利超商、量販店還是雜貨店買統一麵，只要是買統一麵的發票，就能登錄發票抽大獎，發票在活動網頁登錄後，等系統審核通過就能回網頁參加抽獎，立刻看得獎結果，想要體驗好運的感覺，就是現在！



想成為10萬的幸運得主嗎？快買碗統一麵為自己暖暖胃、填補那個幸運得主的空位！「百萬好禮抽 統一麵給你」超好康抽獎活動，即日起至2024/3/31（日）前，購買統一麵系列產品登錄發票，就能夠獲得抽獎機會，同張發票統一麵品項每滿20元就可抽一次，買越多中越多，倒數2週的時間盡快把握！詳情就上活動官網看仔細、登錄發票抽大獎！https://www.uninoodle2024.com.tw