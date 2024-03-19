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必勝客雙拼239元！雙拼大比薩「海陸總動員」平日外帶單點239元，再加碼必勝客13吋大比薩199元、三個大比薩888元。

2024-03-19 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：必勝客 人氣：1,500
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

這樣吃才爽！必勝客為了讓有選擇障礙的朋友可以不選了、一次海陸兩種口味一起吃，首度推出「雙拼大比薩-海陸總動員」一邊是海鮮、一邊是豬肉，想吃必勝客pizza不用想這麼多了、吃就對了。同時，必勝客限時9天、即日起至3/29平日外帶單點「雙拼大比薩-海陸總動員」優惠239元。

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雙拼大比薩「海陸總動員」平日外帶單點239元

必勝客表示，這一次全新推出的「雙拼大比薩-海陸總動員」，半邊是以Q彈花枝、新鮮蛤蜊搭配獨特濃香咖哩底醬；另一半邊則集結手撕豬、培根、燻雞肉等滿滿肉餡，佐上BBQ醬與莫札瑞拉起司，讓肉控吃一口就停不下來。同時活動期間，再加碼招待輕盈爽脆的「薄脆餅皮」可免費升級（原升級價35元）。
雙拼大比薩「海陸總動員」平日外帶單點239元

此外，詢問度最高的大比薩平日單點外帶199元優惠在限定地區驚喜回歸，6種口味任你選擇。還有3人以下聚會可選擇「Hot三小飽飽餐」：有兩個小比薩（限單價480元以下，共14款），搭配一個HOT燒小拼盤只要549元，限平日外帶、PK APP點購。５人以上則可選擇「三個大比薩888元」優惠，不限平假日或外送外帶，一次品嚐三種不同口味，包含「壽喜雪花牛」等頂級口味也能選，最低46折。
雙拼大比薩「海陸總動員」平日外帶單點239元
 

必勝客雙拼大比薩-海陸總動員 平日外帶單點239元

優惠期間：即日起至3/29，限平日外帶
販售地點：全台必勝客門市
優惠內容：13吋「海陸總動員雙拼大比薩」平日外帶單點239元(外帶買大送大620元)


必勝客平日外帶單點大比薩199元

優惠期間：即日起至3/29，限平日外帶
販售地點：限部分地區提供，可於官網或PK APP查詢
優惠內容：13吋大比薩平日外帶單點199元，共6種口味：黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸


必勝客Hot三小飽飽餐549元

販售期間：限平日、限量優惠
販售地點：全台必勝客門市 (本優惠限於PK APP點購)
優惠內容：小比薩2個(限定480以下口味小比薩，共14種)、HOT燒小拼盤1個，549元


必勝客三個比薩888元

販售期間：即日起至3/31
販售地點：全台必勝客門市
優惠內容：三個大比薩888元。第一個大比薩口味限定555元~790元口味(共18種可選)，第二和第三個大比薩口味限600元以下(共6種)
雙拼大比薩「海陸總動員」平日外帶單點239元

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